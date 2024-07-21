Suruç’ta katledilenler Taksim Meydanı'nda anıldı: Çok sayıda gözaltı
Çok sayıda genç burada darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltıların ifade işlemleri sonrasında serbest bırakılması bekleniyor.
Suruç katliamının 9. yılında gençlik örgütleri katliamda hayatanı kaybedenleri anmak için için İstiklal Caddesi'nde yürüdü.
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Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, “Suruç'un hesabı sorulacak“ sloganıyla İstiklal Caddesi’nde yürüyen gençler bütün engellemelere rağmen Taksim Meydanı’na çıktı.
Çok sayıda genç burada darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltıların ifade işlemleri sonrasında serbest bırakılması bekleniyor.
Taksim Meydan’ına çıkan çok sayıda genç burada darp edilerek gözaltına alındı. #Suruc9Yıl pic.twitter.com/alzTigih5r— Eylem Nazlıer (@eylemnazlier) July 20, 2024
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(EMK)
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