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Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 09:09
 ~ Son Güncelleme: 21 Temmuz 2024 09:16
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Suruç’ta katledilenler Taksim Meydanı'nda anıldı: Çok sayıda gözaltı

Çok sayıda genç burada darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltıların ifade işlemleri sonrasında serbest bırakılması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Suruç’ta katledilenler Taksim Meydanı'nda anıldı: Çok sayıda gözaltı
Fotoğraf: Eylem Nazlıer

Suruç katliamının 9. yılında gençlik örgütleri katliamda hayatanı kaybedenleri anmak için için İstiklal Caddesi'nde yürüdü.

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Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, “Suruç'un hesabı sorulacak“ sloganıyla İstiklal Caddesi’nde yürüyen gençler bütün engellemelere rağmen Taksim Meydanı’na çıktı. 

Çok sayıda genç burada darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltıların ifade işlemleri sonrasında serbest bırakılması bekleniyor. 

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(EMK)

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