Suruç’ta katledilenler anıldı

Urfa'nın Suruç ilçesinde Amara Kültür Merkezi'nde, 20 Temmuz 2015’te Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin basın açıklaması sırasında gerçekleşen intihar saldırısında 33 kişi yaşamını yitirdi, 100’den fazla kişi yaralandı.

Katliamın 9. Yılında, kaybedilen 33 kişi mezarı başında anıldı.

Suruç’ta yaşamını kaybeden 33 "Düş Yolcusu"

“Umut ve dayanışma götürmek için yola çıkmışlardı”

MA’nın haberine göre, saldırıda yaşamını yitiren Duygu Tuna, İsmet Şeker ve Cemil Yıldız, İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki Gazi Mezarlığı'nda anıldı.

“Hiçbir düş yarım kalmayacak” pankartının taşındığı anmada, “Suruç için adalet herkes için adalet” ve “Suruç'un hesabı sorulacak” sloganları atıldı. Anmaya, yaşamını yitirenlerin ailelerinin yanı sıra Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, DEM Parti İstanbul Milletvekilli Kezban Konukçu, DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Katliamdan yaralı olarak kurtulan ESP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Adnan Özcan, “Kobanî halkına umut ve dayanışma götürmek için yola çıktılar. Bu yolculuk, hakları birbirine düşman etmek isteyenlerin karşısında dimdik durma anlamı taşıyordu. 9 yıldır baskı, zulüm, tutuklama ve işkenceyle karşı karşıya kaldık ama yılmadık. Bundan sonra da yılmayacağız. 20 Temmuz’da yoldaşlarımızın isimlerini haykıracağız ve onları unutmayacağız” dedi.

“Hiçbir düş yarım kalmayacak”

Ardından konuşan DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, şunları söyledi: “Suruç'ta kaybettiğimiz gençlerimiz bu mücadelenin sembolleri idi. Onların umudu, halkların birlikte mücadele etme iradesidir. Bu iradeyi yok etmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar.”

ESP Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş da konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Onlar Kobanî düşecek diye sevinç çığlıkları atan faşist iktidara karşı bir kentin yaralarını sarmak ve halkların onurunu yükseltmek için yönlerini Kobanî’ye dönmüşlerdi. Bu büyük dayanışma hareketi bize onurlu bir miras bıraktı. Bu mücadeleyi yaşatmak ve onların bıraktığı mirası devralmak için buradayız. Adalet arayışımız Suruç'tan Gezi'ye, Gazi'den Kobanî 'ye kadar sürecek. Hiçbir düş yarım kalmayacak.”

Van, Muş, Hakkari, Mardin, Şırnak, Diyarbakır ve Ankara’da da yaşamını yitirenler anıldı.

(AS)