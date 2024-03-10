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Yayın Tarihi: 10 Mart 2024 09:57
 ~ Son Güncelleme: 10 Mart 2024 10:01
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Suruç’ta gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı

Aralarında DEM Parti İlçe Eş Başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarının da olduğu 17 kişinin tutuklanma gerekçesi gizli tanığın verdiği ifadeler.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Suruç’ta gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Urfa’nın Suruç ilçesinde 6 Mart’ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 17 kişi dün (9 Mart) akşam saatlerinde tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Bölge Başkanlığınca yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınanların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Suruç’ta ev baskınları: 12 gözaltı
Suruç’ta ev baskınları: 12 gözaltı
6 Mart 2024

Karar protesto edildi

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, burada jandarmada verdikleri ifadeyi yineleyen 17 kişi, gizli tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek “örgüt üyesi olmak” iddiası ile tutuklandı. 

Tutuklama kararı sonrası adliye binası önünde bir araya gelen çok sayıda yurttaş ve DEM Partili “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganı ile karara tepki gösterdi. (TY)

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