Suruç’ta ev baskınları: En az dört gözaltı

Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Urfa’nın Suruç ilçesinde bu sabah saatlerinde ev baskınları yapıldı.

Baskınlarda aralarında Suruç Belediyesi meclis üyelerinin de olduğu dört kişi “örgüt üyesi olmak” iddiası ile gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltı esnasında meclis üyelerinden birinin ailesi kötü muameleye maruz kaldı ve gözaltına alınmak ile tehdit edildi. Aynı meclis üyesinin konut aramasında bandrollu kitaplar ile üzerinde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) amblemi olan not defterine de el konuldu.

Gözaltına alınan dört kişi ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. (TY)