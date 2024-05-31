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Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2024 10:24
 ~ Son Güncelleme: 31 Mayıs 2024 10:24
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Suruç’ta ev baskınları: En az dört gözaltı

Ev baskınlarında gözaltına alınanlar arasında Suruç Belediyesi meclis üyeleri de var.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Suruç’ta ev baskınları: En az dört gözaltı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Urfa’nın Suruç ilçesinde bu sabah saatlerinde ev baskınları yapıldı. 

Baskınlarda aralarında Suruç Belediyesi meclis üyelerinin de olduğu dört kişi “örgüt üyesi olmak” iddiası ile gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltı esnasında meclis üyelerinden birinin ailesi kötü muameleye maruz kaldı ve gözaltına alınmak ile tehdit edildi. Aynı meclis üyesinin konut aramasında bandrollu kitaplar ile üzerinde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) amblemi olan not defterine de el konuldu. 

Gözaltına alınan dört kişi ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. (TY)

dbp urfa suruç ev baskınları Gözaltı
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