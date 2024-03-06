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Yayın Tarihi: 6 Mart 2024 11:22
 ~ Son Güncelleme: 6 Mart 2024 11:22
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Suruç’ta ev baskınları: 12 gözaltı

Gözaltıların gerekçesi henüz öğrenilemezken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Suruç’ta ev baskınları: 12 gözaltı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Urfa’nın Suruç ilçesinde bu sabah yapılan ev baskınlarında aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ilçe eş başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarının da olduğu 12 kişi gözaltına alındı. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile yapılan ev baskınlarında gözaltına alınanlar Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Gözaltıların gerekçesi henüz öğrenilemezken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Dosyaya ise gizlilik kararı getirildi. (TY)

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