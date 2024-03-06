Suruç’ta ev baskınları: 12 gözaltı

Urfa’nın Suruç ilçesinde bu sabah yapılan ev baskınlarında aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ilçe eş başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarının da olduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile yapılan ev baskınlarında gözaltına alınanlar Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gözaltıların gerekçesi henüz öğrenilemezken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Dosyaya ise gizlilik kararı getirildi. (TY)