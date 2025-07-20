“Suruç’ta adalet sağlanmadan barış olmaz”

Urfa’nın Suruç (Pirsûs) ilçesinde 20 Temmuz 2015’te IŞİD’in (DAİŞ) düzenlediği intihar saldırısında yaşamını yitiren 33 genç, katliamın gerçekleştiği Amara Kültür Merkezi önünde anıldı.

Suruç İçin Adalet Platformu’nun çağrısıyla yapılan anmaya Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Birlik, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Beycan Taşkıran, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) Eşbaşkanı Berfin Polat ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

“Hiçbir düş yarım kalmayacak”

Anma öncesinde DEM Parti İlçe Örgütü binası önünde toplanan kitle, “Hiçbir düş yarım kalmayacak” yazılı pankartla Amara Kültür Merkezi önüne yürüdü. Yürüyüş boyunca “Arin’den Sibel’e yürüyoruz zafere” ve “Kürdistan faşizme mezar olacak” sloganları atıldı. Anma programı saygı duruşuyla başladı.

DEM Parti İl Eşbaşkanı Ayşe Sürücü, yaptığı konuşmada “Gençler Kobanê (Ayn el-Arab) ile Türkiye arasında kardeşlik köprüsü kurmak istedi. Ancak bu hoşgörülmedi. DAİŞ geri çekildi ve kadınların öncülüğünde dünyaya örnek olan bir model ortaya çıktı. Katledilen arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz,” dedi.

Katliamda yaralanan Efe Çatalbaş da “Acımız da öfkemiz kadar taze. Halkların kardeşliğine inandığımız için buradaydık, Rojava Devrimi'ne inandığımız için. Yine buradayız. Katliam da olsa işkence de olsa, mahpusluk da olsa, vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Barış Annesi Meyaser Korkmaz ise, “Artık barış gelmeli. Biz barış istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, “Kobanê’deki çocukların düşleri yarım kalmadı. 10 yıldır süren hukuk mücadelesinde hakikatlerin ortaya çıkması için büyük çaba harcadık. Ancak bir arpa boyu yol alınamadı. Tüm siyasi partilere çağrımızdır: Hakikatlerle yüzleşin,” dedi. Öncel, katliamda sorumluluğu olan kamu görevlilerinin yargılanmasını ve bir “Hakikatle Yüzleşme Komisyonu” kurulmasını talep etti.

“Mücadeleden vazgeçmedik”

SGDF Merkez Yürütme Kurulu üyesi Senem Nur Pektaş, Türkiye ve Kürdistan’ın birçok kentinden gelen gençlerin Suruç’a dayanışma amacıyla geldiğini belirterek, “Devlet burada 33 kişiyi katlederek mesaj vermek istedi. Kürt halkıyla dayanışanlara, Gezi çocuklarını Kobanê ile buluşturanlara mesaj verildi. Bu mesajı 10 yıldır aldık, ama mücadeleden vazgeçmedik. Bizi yok etmek istedikleri topraklardan çelik gibi çıktık” dedi.

Suruç’ta yaşamını kaybeden 33 "Düş Yolcusu"

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz, “Dün Rojava Devrimi’nin 13. yılını kutladık. Rojava ve Kobanê nasıl düşmediyse, burada da mücadelemiz düşmedi” dedi.

ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezin Uçar ise, “Baskı ve zorluklara rağmen adalet mücadelesi veriyoruz. Bugün eşitlik ve özgürlük olmadan barışın da olamayacağını söylüyorsak, devlet eliyle gerçekleşen katliamlarda failler yargılanmadıkça da adaletten ve barıştan söz edemeyiz. Suruç failleri yargılanmalıdır" dedi.

Suruç'ta katledilen Murat’a…

(EMK)