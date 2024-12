Suruç'ta eylem: Barışın yolu açılsın istiyorsanız, Kürtleri kabul edeceksiniz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad- TJA), Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) saldırılarını protesto etti.

Urfa'nın Suruç ilçesinde yapılan eyleme Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ile Keskin Bayındır, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TJA aktivistleri, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) MYK Üyesi Orhan Çelebi, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) MYK üyeleri, DEM Parti ve DBP'nin Urfa, Antep ve Diyarbakır il ve ilçe örgütleri, milletvekilleri ile demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Suruç'un merkez Aligor Mahallesi'nde toplanan heyet, sınıra doğru alkış ve sloganlarla yürüyüşe başladı.

Yürüyüşün ardından Suruç ilçesinin Suriye sınırında açıklama yapıldı.

Açıklamada konuşan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, 2014 Kobanî sürecini hatırlattı ve iktidarın yeniden o günleri yaşatmak istediğini söyledi ve ekledi:

İktidarın savaş politikalarını eleştiren HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş ise; "İnsanlık düşmanlarına karşı tek yürek olacağız, bu saldırıları durduracağız” dedi.

"Orada çetelere güç vereceksiniz ama buradaki Kürtlerle barış yapacaksınız öyle mi?" diye tepki gösteren Danış-Beştaş, şöyle devam etti:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da iktidara seslendi ve şöyle konuştu:

"Sınıra sıfır noktasında tüm Türkiye halklarına bölgenin barışının mesajını vermeye geldik. Suriye’de oynadığınız her oyun dönüp Türkiye halklarını vuruyor. Suriye’de attığınız her olumsuz adım dönüp bizleri vuruyor. Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözmekten imtina ettiğiniz için şu an bölgede artık bir söz sahibi değilsiniz. Yaptığınız barış çağrısının dahi bölgede bir karşılığı yok. Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmelidir."