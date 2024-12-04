Suruç'ta eylem: Barışın yolu açılsın istiyorsanız, Kürtleri kabul edeceksiniz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad- TJA), Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) saldırılarını protesto etti.

Urfa'nın Suruç ilçesinde yapılan eyleme Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ile Keskin Bayındır, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TJA aktivistleri, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) MYK Üyesi Orhan Çelebi, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) MYK üyeleri, DEM Parti ve DBP'nin Urfa, Antep ve Diyarbakır il ve ilçe örgütleri, milletvekilleri ile demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Suruç'un merkez Aligor Mahallesi'nde toplanan heyet, sınıra doğru alkış ve sloganlarla yürüyüşe başladı.

Yürüyüşün ardından Suruç ilçesinin Suriye sınırında açıklama yapıldı.

Bayındır: Kirli oyunlarınızı tekrarlamayın

Açıklamada konuşan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, 2014 Kobanî sürecini hatırlattı ve iktidarın yeniden o günleri yaşatmak istediğini söyledi ve ekledi:

"AKP-MHP, Kuzey ve Doğu Suriye'yi katliam yeri yapmak istiyorlar. Bu politikayı terk edin. 10 yıl önce de kazanamadınız, yine kazanamazsınız. Bütün dünya halkları Rojava halkı ile birlikte, milyonlar Rojava için ayakta. Rojava halkı ile Kürdistan'da yaşayan herkesin kaderi bir. Rojava halkına katliamı dayatanlar, barış eli uzatamaz. Dünya halkları Rojava halklarının direnişine inansın. Kobanî direnişinde işgale geçit verilmedi, yine verilmeyecek. Eşitlik ve özgürlük gelene kadar direneceğimizin sözünü veriyoruz. Karanlık güçleri buradan uyarıyoruz; bir daha kirli oyunlarınızı tekrarlamayın."

Danış-Beştaş: Tek yürek olacağız, saldırıları durduracağız

İktidarın savaş politikalarını eleştiren HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş ise; "İnsanlık düşmanlarına karşı tek yürek olacağız, bu saldırıları durduracağız” dedi.

"Orada çetelere güç vereceksiniz ama buradaki Kürtlerle barış yapacaksınız öyle mi?" diye tepki gösteren Danış-Beştaş, şöyle devam etti:

"Suruç’taki Kürt ile Kobanî’deki Kürt kardeş, aralarında kan bağı var. Bizim kardeşlerimiz orada katliam tehdidi altındayken biz burada sizi sessizce izleyeceğiz öyle mi? Yok öyle bir dünya! Buradaki milyonlarca Kürt Suriye’de yaşayan akrabalarıyla kardeşleriyle birlikte olacak, birlikte direnecek. Barışın yolu açılsın istiyorsanız, Kürtlerin üzerinden silahlarınızı çekeceksiniz. Kürtleri kabul edeceksiniz. Suruç ve Kobanî’yi dün ayıramadınız, bugün de ayıramazsınız. Kürt halkını dün bölemediniz, bugün de bölemeyeceksiniz.”

Hatimoğulları: Oynadığınız oyunlar Türkiye'yi vuruyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da iktidara seslendi ve şöyle konuştu:

"Sınıra sıfır noktasında tüm Türkiye halklarına bölgenin barışının mesajını vermeye geldik. Suriye’de oynadığınız her oyun dönüp Türkiye halklarını vuruyor. Suriye’de attığınız her olumsuz adım dönüp bizleri vuruyor. Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözmekten imtina ettiğiniz için şu an bölgede artık bir söz sahibi değilsiniz. Yaptığınız barış çağrısının dahi bölgede bir karşılığı yok. Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmelidir."

Açıklamaların ardından halkın sınırın Kobani tarafına doğru yapmak istediği yürüyüşe ise polis engel oldu. Polisin engellemesine rağmen insan zinciri oluşturan kadınlar bir süre yürüyüşe devam etti.

Öte yandan eylem öncesinde Urfa Valiliği kent genelinde iki günlük eylem yasağı kararı aldı. Bugünden itibaren geçerli olan yasak kararının yarın gece saatlerine kadar süreceği belirtildi.

(RT)