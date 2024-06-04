Suruç anmasında gazetecilere saldıran polisler yargılanabilecek

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Suruç Katliamı'nın 2021’deki altıncı yıl anmasında Kadıköy'de gazetecilere hedef göstermeden saldıran polislerden şikayetçi oldu.

Ancak İstanbul Valiliği, gazeteciler Erhan Ozan Acıdere, Emre Orman, Yasin Akgül ve Fatoş Erdoğan'a şiddet uygulayan polisler hakkında soruşturma izni vermedi. MLSA, valiliğin kararını yargıya taşıdı.

MLSA avukatları, polisler hakkında, ‘soruşturma izni verilmemesi’, ‘disiplin soruşturması açılmasına gerek olmadığı’ ve ‘dosyanın işlemden kaldırılması’ kararlarının kaldırılmasını istedi.

İtirazı görüşen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerine dayanarak, ‘darp, şiddet, işkence ve kötü muamele fiillerine dair ceza soruşturması yapılmasının idari izne tabi olmadığına’ karar verdi.

Mahkeme ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun ‘işkence’ suçunu düzenleyen 94 ve 95’inci maddeleri ile “yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi” suçunu düzenleyen 98’inci maddelerine atıfta bulunarak, İstanbul Valiliği'nin kararını iptal etti.

Dosyanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine hükmetti. Ayrıca kararı İstanbul Valiliğine tebliğ etti.

Ne olmuştu?

Urfa’nın Suruç ilçesinde IŞİD'in canlı bomba saldırısıyla hayatını kaybeden 33 kişi, katliamın yıldönümünde anılmak istendi.

20 Temmuz 2021’de İstanbul Kadıköy’deki anmayı takip eden Avrupa Basın Fotoğraf Ajansı'ndan (EPA) Erdem Şahin, Dokuz8’den Fatoş Erdoğan, Fransız Haber Ajansı'ndan (AFP) Bülent Kılıç, Cumhuriyet’ten Kübra Köklü ile serbest muhabirler Yasin Akgül, Emre Orman, Ozan Acıdere ve Zeynep Kuray polisin kalkan ve plastik mermileriyle yaralandı.

MLSA, 30 Temmuz 2021’de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polisler hakkında ‘kasten yaralama’, ‘eziyet’, ‘iş ve çalışma hürriyetinin ihlali’, ‘mala zarar verme’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılması talep etti.

Olay anına ait görüntüleri de savcılığa sunan MLSA, gazetecilere şiddet uygulayan polislerin tespitini istedi.

Ancak İstanbul Valiliği 15 Ocak 2024 tarihli kararıyla şüpheli polisler hakkında soruşturma izni vermedi.

SURUÇ KATLİAMI’NIN 6. YILI Suruç anmalarına polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

(HA)