Suruç Aileleri İnisiyatifi'nden adalet nöbetine çağrı

Suruç Aileleri İnisiyatifi, İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) Beyoğlu’ndaki İstanbul Şubesi’nde bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Suruç katliamının 10’ncu yıldönümünde yapılacak adalet nöbetine katılım çağrısı yapıldı.

Toplantıda 21 Ocak ve 14 Şubat’ta yapılan ev baskınları ve gözaltı dalgasında tutuklanan 35 kişiyi hatırlatan Suruç Aileleri İnisiyatifi, tutuklanmaların Suruç katliamını anma etkinlikleri gerekçesiyle yapıldığını aktardı.

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Suruç katliamı için adalet taleplerinin yargı eliyle baskılandığına dikkat çeken Suruç Aileleri İnisiyatifi, katliamın faillerinin açığa çıkarılması ve yargılanması taleplerinin reddedildiğini hatırlattı.

Suruç Aileleri İnisiyatifi, Suruç katliamının 115’nci ayında 20 Şubat Perşembe günü İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak adalet nöbeti gerçekleştirecek. İstanbul Tarih: 20 Şubat 2025 Perşembe Saat: 18.00 Yer: Halitağa Caddesi / Kadıköy İzmir Tarih: 20 Şubat 2025 Perşembe Saat: 18.00 Yer: Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Türkan Saylan Kültür Merkezi Önü

(EC)