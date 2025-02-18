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Yayın Tarihi: 18 Şubat 2025 15:12
 ~ Son Güncelleme: 18 Şubat 2025 15:17
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Suruç Aileleri İnisiyatifi'nden adalet nöbetine çağrı

Suruç katliamının faillerinin açığa çıkarılmadığını hatırlatan Suruç Aileleri İnisiyatifi, katliamın 10'ncu yıldönümünde adalet nöbetine katılım çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Suruç Aileleri İnisiyatifi'nden adalet nöbetine çağrı

Suruç Aileleri İnisiyatifi, İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) Beyoğlu’ndaki İstanbul Şubesi’nde bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Suruç katliamının 10’ncu yıldönümünde yapılacak adalet nöbetine katılım çağrısı yapıldı.

Toplantıda 21 Ocak ve 14 Şubat’ta yapılan ev baskınları ve gözaltı dalgasında tutuklanan 35 kişiyi hatırlatan Suruç Aileleri İnisiyatifi, tutuklanmaların Suruç katliamını anma etkinlikleri gerekçesiyle yapıldığını aktardı.

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Suruç katliamı için adalet taleplerinin yargı eliyle baskılandığına dikkat çeken Suruç Aileleri İnisiyatifi, katliamın faillerinin açığa çıkarılması ve yargılanması taleplerinin reddedildiğini hatırlattı.

Suruç Aileleri İnisiyatifi, Suruç katliamının 115’nci ayında 20 Şubat Perşembe günü İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak adalet nöbeti gerçekleştirecek.

İstanbul

Tarih: 20 Şubat 2025 Perşembe

Saat: 18.00

Yer: Halitağa Caddesi / Kadıköy

İzmir

Tarih: 20 Şubat 2025 Perşembe

Saat: 18.00

Yer: Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Türkan Saylan Kültür Merkezi Önü

(EC)

Haber Yeri
İstanbul
suruç katliamı adalet nöbeti Suruç Aileleri İnisiyatifi
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