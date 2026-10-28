Sûriyeyê ji bo zanîngehên Rojava û Kobaniyê biryarên nû da

Wezareta Perwerdeyê ya Sûriyeyê biryar daye ku xweseriya Zanîngeha Rojava û Zanîngeha Kobanî betal bike û wan bi zanîngehên din ve girê bide.
Li Rojavayê çalakiyên ji bo zimanê kurdî didomin
Li gorî biryarên Desteya Xwendina Bilind a Sûriyeyê, hemû fakulte, kolêj û saziyên girêdayî van her du zanîngehan dê bikevin bin banê zanîngehên fermî yên dewleta Sûriyeyê.
Desteyê di vê çarçoveyê de du biryarên fermî belav kirin:
Biryara Bi Hejmar 69: Fakulteyên Zanîngeha Rojava bi Zanîngeha Firatê re dibin yek.
Biryara Bi Hejmar 71: Fakulteyên Zanîngeha Kobaniyê bi Zanîngeha Helebê re dibin yek.
Beriya niha biryar ew bû ku Zanîngeha Rojava û şaxa Zanîngeha Feratê ya li Hisîçayê bibin yek û navê zanîngehê bibe Zanîngeha Hisîçayê (Hesekê).
Li Rojavayê çalakiyên xwendekaran ên ji bo zimanê kurdî berdewam dikin
Lê bi vê biryara nû re Zanîngeha Rojava rasterast bi Zanîngeha Feratê ve hat girêdan ku navenda wê li parêzgeha Dêrezorê ye.
Hat diyarkirin ku ev gav di çarçoveya "yekkirina saziyên xwendina bilind ên dewletê" de û di bin çavdêriya Wezareta Xwendina Bilind a Sûriyeyê de hatiye avêtin.
Şaxên zanîngehên Tirkiyeyê jî tên girêdan
Di heman çarçoveyê de û piştî peymana fermî ya li gel Tirkiyeyê ya li bajarê Dîlokê, biryareke din jî hat dayîn.
Li gorî wê biryarê, beşa Zanîngeha Zanistên Tenduristiyê ya li bajarokê El-Raî û şaxa Zanîngeha Dîlokê ya li parêzgeha Helebê jî bi temamî bi Zanîngeha Helebê ve tên girêdan.
Wezareta Perwerdehiyê ya Sûriyeyê di 27ê Tebaxa 2026an de ji bo rewşa zimanê Kurdî li Rojavayê biryareke bi hejmar 2068/943 derxistibû.
Li gorî biryara navborî, xwendekar dê di hefteyê de 3 saetan bi Kurdî bixwînin. Ev biryar derfetê dide ku zimanê kurdî wekî zimanekî niştimanî li dibistanên fermî û taybet ên li deverên Kurdan bibe beşeke bernameya dersan.
Di çarçoveya ve biryarê de, xwendekar dikarin dersên zanistên civakî yên weke dîrok, cografya û felsefe bi erebî an jî kurdî bixwînin. Lêbelê dersên zanistî yên wekî bîrkarî/matematîk, fîzîk, kîmya û biyolojî dê bi zimanê Erebî bin.
*Çavkanî: Rûdaw, Diyarname, ANHA