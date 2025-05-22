“Suriye’nin yeniden inşası için gerçek bir fırsat”

Avrupa Birliği’nin (AB), Suriye’ye yönelik Mayıs 2011’den bu yana devam eden ekonomik yaptırımları 20 Mayıs’ta kaldırdığını açıklamasının ardından taraflar, ‘yeni dönemi’ ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı’ndan dün (21 Mayıs) yapılan yazılı açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Costa ve AB’ye üye ülkelere teşekkür eden Eş-Şara, yaptırımların kaldırılmasını “tarihi bir adım” olarak niteledi.

Eş-Şara, Suriye’ye yatırım yapmak isteyen Avrupalı şirketleri memnuniyetle karşılayacaklarını belirterek, ülkesinin “umut vadeden bir yatırım alanı” ve “Doğu ile Batı arasında önemli bir ekonomik geçiş noktası” olduğunu ifade etti.

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“Yeniden inşa için gerçek bir fırsat”

Costa da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mart ayında Kahire’deki ilk toplantılarının ardından Eş-Şara ile olumlu bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Görüşmede, AB’nin Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma yönünde aldığı kararın, ülkenin toparlanması ve yeniden inşası için “gerçek bir fırsat” olduğunu vurgulayan Costa, Eş-Şara’nın da kendisine teşekkür ettiğini bildirdi.

Costa, “(Eş-Şara) Suriye’nin enerji ve altyapı sektörleri de dahil olmak üzere yatırım fırsatlarına sahip istikrarlı bir ekonomi haline gelebilmesi için demokratik bir geçişe olan bağlılığını vurguladı. Ayrıca AB ile üst düzey bir diyalog kurma konusunda ilgi duyduğunu belirtti,” ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

AB’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları AB, Esad ailesinin 53 yıllık iktidarı ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin 8 Aralık 2024’te sona ermesinin ardından, 24 Şubat 2025’te Suriye’ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları askıya almıştı. 20 Mayıs’ta ekonomik yaptırımların kaldırıldığını açıklayan AB, “hesap verebilirlik çağrısı doğrultusunda, Esad rejimine yönelik yaptırımlarını ve ülke içinde baskı unsuru olarak kullanılabilecek silah ve teknolojileri kapsayan, güvenlik amaçlı yaptırımlarını sürdüreceğini” belirtti. AB ayrıca, insan hakları ihlallerinde bulunanları ve Suriye’de istikrarsızlığı körükleyenleri hedef alan ilave kısıtlayıcı tedbirler de uygulayacağını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise kararı “tarihi bir adım” olarak nitelendirdi; taraflar arasındaki siyasi ve güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesi için önemli bir zemin oluştuğunu belirtti. Bakanlık ayrıca, Suriye hükümetinin yeni dönemde Avrupalı şirketler ve yatırımcılarla işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu, ekonomik toparlanmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek uygun ortamın hazırlanacağını vurguladı.

(VC)