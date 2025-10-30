Suriye’nin güneyindeki Süveyda yine diken üstünde

Suriye’nin güneyinde, Dürzi nüfusun yoğun olarak yaşadığı Süveyda vilayetinde bir kez daha gerginlik tırmanıyor.

Londra merkezli, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) aktardığına göre, bu hafta içinde sivil bir otobüse yönelik silahlı saldırı, dronlarla gerçekleştirilen bombalamalar ve temas hatları boyunca karşılıklı sızma girişimleri yaşandı. Çatışmalar, Dürzi silahlı gruplar ile Savunma Bakanlığı güçleri ve onların desteklediği Bedevi silahlı unsurlar arasında meydana geldi.

Süveyda'da Dürziler ‘yerel yönetim’ ilan etti

SOHR, Süveyda’daki gerginliğin, Dürzilerin ruhani liderlerinden Şeyh Hikmet el-Hicri’nin Abu Dabi merkezli Sky News Arabia televizyonuna 27 Ekim’de yaptığı açıklamaların ardından arttığına dikkat çekti.

Şeyh Hikmet el-Hicri, söz konusu açıklamasında vilayetin “kendi kaderini tayin etme ve tam bağımsızlık hakkına sahip olduğunu” vurguladı; uluslararası toplumu, “Süveyda halkının maruz kaldığı soykırımı tanımaya” ve temmuz ayındaki saldırılar sırasında kaçırılan 600’den fazla kişinin akıbetini açıklaması için Şam yönetimine baskı yapmaya çağırdı.

*Şeyh Hikmet el-Hicri

Yolcu otobüsüne saldırı: İki sivil hayatını kaybetti

28 Ekim Salı günü, Şam’dan Süveyda yönüne gitmekte olan bir yolcu otobüsü, uluslararası karayolu üzerindeki Mercene istasyonu yakınlarında saldırıya uğradı.

Kimliği belirsiz silahlı kişilerin doğrudan açtığı ateş sonucu iki sivil hayatını kaybetti, 11 kişi de farklı derecelerde yaralandı. Bu saldırı, iki vilayeti birbirine bağlayan hayati öneme sahip yol üzerinde sivillere yönelik gerçekleştirilen en ciddi saldırılardan biri olarak değerlendiriliyor.

Süveyde İç Güvenlik Müdürü Süleyman Abdülbaki, “korkakça bir suç eylemi” olarak nitelendirdiği saldırının, “vilayetin istikrarını sarsmayı ve insani yardım faaliyetlerini aksatmayı amaçladığını” söyledi. Abdülbaki, 29 Ekim’de Sky News Arabia’ya yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın saldırının ardından saldırganların yakalanması için bir soruşturma başlattığını ifade etti.

🔴شهيدين في استهداف إرهابي لباص نقل ركاب في السويداء



🔹 السويداء: استشهاد كل من الشابة آية سلام والشاب كمال عبد الباقي في استهداف إرهابي صباح اليوم 28 تشرين الأول/أكتوبر على حافلة نقل الركاب قادمة من دمشق إلى السويداء بالقرب من كازية مرجانة في ريف دمشق في منطقة تنتشر بها حواجز… pic.twitter.com/c3MwEvJfYb — Syrian Democratic Ob. | المرصد الديموقراطي السوري (@SyrDemObs) October 28, 2025

Dürzi milislere yönelik dron saldırısı

Aynı gün, Umran Kavşağı-Valga kasabası yolu üzerindeki Nakl kontrol noktası, hükümet güçlerine ait dronlar tarafından gerçekleştirilen saldırıların hedefi oldu. Bu saldırılarda Dürzi ‘Ulusal Muhafız’ güçlerinden yedi kişi yaralandı. Bombardıman yalnızca bu noktayla sınırlı kalmadı; Süveyda kırsalındaki Ta’la ve El-Heyyat köyleri de ağır silahlarla hedef alındı. Saldırılar, bölgedeki siviller arasında paniğe yol açtı.

Süveyda ile Dera’yı birbirine bağlayan tek insani geçiş noktasına yakın bölgelerde artan saldırılar, bölge sakinlerinin hastaneler ve resmi kurumlar başta olmak üzere temel hizmetlere erişimini ciddi biçimde engelliyor.

SÜVEYDALI GAZETECİ DİAA EL-SEHNAVİ İLE SÖYLEŞİ “Süveyda’da çözüm istiyorlarsa insanları ekmek ve suyla sınamamalılar”

Öte yandan, Süveyda kent merkezi de dron saldırılarının hedefi oldu. Savunma Bakanlığı’na bağlı güçler ve Bedevi silahlı grupların konuşlandığı bölgelerden havalanan dronlarla düzenlenen saldırıda üç kişi çeşitli derecelerde yaralandı. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

*Turuncu renkle gösterilen Şam–Süveyda yolu, mavi renkle gösterilen ise Busra el-Şam–Süveyda yolu. (Harita: Etana)

Dürziler ile hükümet güçleri arasında çatışma

Süveyda kırsalında ise Um ez-Zeytun bölgesinde silahlı bir grup Dürzi genç, ateşkesi ihlal ederek Savunma Bakanlığı’na bağlı güçler ve Bedevi silahlı unsurların bulunduğu bir kontrol noktasına saldırdı.

Bunun üzerine hükümet güçleri ve Bedevi silahlı unsurlar, El-Heyyat, Rimat Hazem ve Valga hattındaki Dürzi mevzilerine yönelik karşı saldırı başlattı. Aynı anda bu bölgelere yönelik düzenlenen dron saldırılarında çok sayıda Dürzi milis çeşitli derecelerde yaralandı.

SOHR’a göre, sahadaki bu tırmanışla eşzamanlı olarak İsrail savaş uçakları, helikopterleri ve keşif dronları bölge üzerinde uçuş yaptı. Süveyda’da genel bir alarm hali yaşanırken, çatışmaların vilayetin tamamına yayılabileceği yönünde endişe hüküm sürüyor.

Süveyda kuşatma altında: "Toplu cezalandırma aracı"

(VC)