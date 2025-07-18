Suriye’nin güneyinde kriz derinleşiyor: Aşiret güçlerinden Süveyda’ya saldırı

Suriye’nin güneyinde, Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı Süveyda vilayetindeki dört gün süren çatışmaların ardından Şam yönetiminin ilan ettiği ‘ateşkes’ kısa sürdü.

Yeni yönetime bağlı güçlerin kentten çekilmesinin ardından, yerel silahlı grupların çok sayıda Bedevi Arap aileyi silah zoruyla yerlerinden çıkarması, bazılarını öldürüp ve yaralamasıyla gerilim yeniden tırmandı.

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, “iki zorlu seçenekle” karşı karşıya kaldıklarını ve “İsrail’le açık bir savaşa girmek” yerine Dürzi tarafıyla anlaşma yolunu tercih ettiklerini belirterek, Süveyda’yı yerel gruplara ve dini liderlere devrettiklerine açıklamıştı.

Londra merkezli, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), yerel silahlı unsurların, Bedevilerin yaşadığı mahalleleri kuşattığını bildirdi.

Eş-Şara: Süveyda'da güvenliği yerel gruplara ve dini liderlere devrettik

*Süveyda'da AA'nın görüntülediği Bedevi Araplar, yanlarına alabildikleri eşyalarla bölgede ayrılarak ülkenin güneyindeki Dera kentine doğru yola çıktı, 17 Temmuz 2025.

Haberde ayrıca, üç Bedevi sivilin yerel silahlı unsurlar tarafından infaz edildiğine dair görüntü ve fotoğraflar elde edildiği belirtilerek, “Bu olay, mezhep temelli gerilimin giderek tırmandığı bir atmosferde yaşanırken, siviller özellikle El-Makus Mahallesi’nde intikam saldırıları ve ihlallerden korunmaları için yardım çağrısında bulunuyor,” denildi.

Bu gelişmelerin ardından, ülkenin dört bir yanından gelen silahlı Bedevi aşiret grupları, Süveyda’ya saldırı başlattı.

هجــ ـوم لقوات عشائر البدو على قرى في ريف #السويداء pic.twitter.com/6r2VG7Hgve — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) July 17, 2025

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, gece boyunca süren yoğun çatışmaların ardından Bedevi gruplar, Süveyda’nın batısında yer alan Mezraa, Tayra, Sama Hanidat, Sama, Eldor, Taara, Devriyye ve Karasa köylerinin kontrolünü ele geçirdi.

Bu sırada İsrail’e ait birçok insansız hava aracı, Suriye hava sahasında keşif ve gözetleme faaliyetlerinde bulunurken, İsrail savaş uçakları, Bedevi Arapların kontrolüne geçen Mezraa köyünü TSİ 20.40’ta hava saldırısıyla hedef aldı.

SÜVEYDA'DA 360'A VARAN KAYIPLAR ABD: "Hem İsrail, hem Suriye'yle işbirliği halindeyiz"

Suriyeli doğrulama platformu Verify-SY, söz konusu gelişmelerle eşzamanlı olarak sosyal medya platformları ve çeşitli medya organları üzerinden büyük bir dezenformasyon ve kışkırtıcı içerik dalgasının yayıldığını bildirdi. Verify-SY, bu süreçte ortaya atılan en dikkat çekici iddiaları inceledi ve bunların büyük çoğunluğunun güvenilirlikten yoksun olduğunu, kamuoyunu yanıltmayı ve toplumsal kutuplaşmayı körüklemeyi hedeflediğini sonucuna ulaştı.

El-Hicri’den ‘itidal’ çağrısı

Bedevilere yönelik intikam saldırılarının ardından, Dürzilerin ruhani liderlerinden Şeyh Hikmet el-Hicri, ‘itidal’ çağrısında bulundu.

El-Hicri liderliğindeki Dürzi Ruhani Başkanlığı’nın resmî Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm yaşanan acılara, saldırılara ve yüzlerce masum evladımızın kanının döküldüğü vahşi katliamlara rağmen, Cebel [Dürzi Dağı] halkına sesleniyoruz: Ma'rufî geleneğin esaslarına göre hareket edin, barış içinde yaşayan Bedevi aşiret mensuplarına saygı gösterin ve onlara zarar vermekten kaçının. Ayrıca, esirlere karşı muamelenin de saygı çerçevesinde ve geleneklere uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini önemle vurguluyoruz.”

*Dürzilerin ruhani liderlerinden Şeyh Hikmet el-Hicri

“Hükümet güçleri Süveyda’ya girmeye hazırlanıyor”

Öte yandan, El-Cezire televizyonu, Hikmet el-Hicri’nin, Şam yönetiminden Süveyda’daki çatışmaları sonlandırmak üzere bölgeye müdahale gücü göndermesini talep ettiğini öne sürdü.

Suriye TV ise Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı güçlerin, Dürzi yerel gruplar ile Bedevi aşiret güçleri arasındaki çatışmaları sonlandırmak amacıyla Süveyda kentine girmeye hazırlandığını bildirdi.

*Süveyda vilayetindeki son durumu gösteren harita; açık yeşille gösterilen alanlar hükümet güçlerinin, koyu yeşille gösterilen alanlar Bedevi aşiret gruplarının, açık maviyle gösterilen alanlar ise Dürzilerin kontrolünde bulunuyor. (Harita: Liveuamap)

Can kaybı 600’e yaklaştı Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Süveyda ve çevresinde yaşanan çatışmalarda meydana gelen can kayıplarının yanı sıra, saha infazları ve ciddi insan hakları ihlallerinin de gerçekleştiğini bildirdi. SOHR, İsrail’in saldırıları da dahil olmak üzere, 13 Temmuz’dan bu yana en az 597 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Can kayıplarının dağılımı şu şekilde: 217 kiş i (71’i sivil), Süveyda vilayetinden,

i (71’i sivil), Süveyda vilayetinden, 275 kişi (18’i Bedevi aşiret mensubu), Savunma Bakanlığı ve Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı güçlerden,

(18’i Bedevi aşiret mensubu), Savunma Bakanlığı ve Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı güçlerden, 15 kişi , Savunma Bakanlığı ve Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı güçlere yönelik İsrail hava saldırısında,

, Savunma Bakanlığı ve Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı güçlere yönelik İsrail hava saldırısında, 3 kişi , Şam’daki Genelkurmay binasına yönelik İsrail hava saldırısında,

, Şam’daki Genelkurmay binasına yönelik İsrail hava saldırısında, 1 gazeteci , Süveyda’daki çatışmaları takip ederken,

, Süveyda’daki çatışmaları takip ederken, 3 kişi , Dürzi silahlı gruplar tarafından infaz edilen Bedevi aşiret mensubu,

, Dürzi silahlı gruplar tarafından infaz edilen Bedevi aşiret mensubu, 83 kişi, Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı unsurlar tarafından saha infazları sonucu hayatını kaybetti.

(VC)