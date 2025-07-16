Suriye’nin güneyinde çatışmaların 4. günü: Can kaybı 250’ye ulaştı

Suriye’nin güneyinde, Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı Süveyda vilayetindeki çatışmalar, dördüncü gününde (16 Temmuz) şiddetini artırarak devam ediyor.

Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında 13 Temmuz’da başlayan çatışmalar, yeni yönetime bağlı askerî ve güvenlik güçlerinin 14 Temmuz’daki müdahalesiyle tırmanışa geçti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Savunma Bakanlığı’na bağlı güçlerin gece saatlerinden itibaren Süveyda kenti ile Sahvet el-Belata köyüne yönelik yoğun topçu, havan ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediğini, bombardıman nedeniyle çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

SOHR ayrıca, Süveyda Ulusal Hastanesi çevresi başta olmak üzere, kentin farklı noktalarında yeni yönetime bağlı güçlerle Dürzi gruplar arasında yoğun çatışmaların yaşandığını kaydetti.

Süveyda’daki insani krizin her geçen dakika arttığını belirten SOHR, elektrik ve internet kesintilerinin sürdüğü, yoğun bir medya karartmasının uygulandığı kentte, sivillerin bombardıman altındaki bölgelerden çıkabilmesini sağlamak amacıyla acil insani koridorların açılması çağrısında bulundu.

“Kentin üzerine adeta karanlık çökmüş durumda”

Yerel yayın organı Suwayda24, son 24 saat içinde kentteki hak ihlallerinin arttığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Süveyda’da, insani görevini yerine getirmek üzere evinden hastaneye gitmeye çalışan Dr. Talat Amir’in infaz edildiği bildirildi. Bu olay, kentte son 24 saat içinde yaşanan kanlı ihlaller zincirinin yalnızca bir halkasını oluşturuyor. Kentin üzerine adeta karanlık çökmüş durumda.

Askerî güçlerin, şehrin bazı mahalleleri ile çevre köylere girmesiyle birlikte; ev baskınları, sivillere ait mülklerin yağmalanması, tehditler ve silah zoruyla el koymalar yaşandığı aktarıldı. Tanıklar, araç ya da ev anahtarlarını teslim etmeyi reddeden sivillerin sokak ortasında infaz edildiğini bildirdi.”

Dr. Talat Amir

SOHR, Süveyda Ulusal Hastanesi’ndeki kötüleşen insani duruma dikkat çekerek, sağlık çalışanlarının 72 saati aşkın süredir kesintisiz görev yaptığını bildirdi. Ayrıca, personel ve tıbbi malzeme eksikliği ile hastanenin tamamen elektriksiz kalmasının ciddi bir insani felaketi tetikleme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Can kaybı 250’ye ulaştı

SOHR verilerine göre, 13 Temmuz’dan bu yana süren çatışmalar ve saha infazları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 248’e yükseldi. Can kayıplarının dağılımı şu şekilde:

Süveyda vilayetinden 71 kişi,

Savunma Bakanlığı ve Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı 156 kişi (18’i Bedevi),

Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlı unsurlar tarafından sahada infaz edilen 21 kişi.

*Suriye güvenlik güçleri Süveyda şehir merkezinde, 15 Temmuz 2025. (Fotoğraf: AA)

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Abdurrahman: Ölümlerin sorumlusu hükümet

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdurrahman, Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlı unsurlar tarafından gerçekleştirilen saha infazlarının, hem video kayıtlarıyla hem de tanıklıklarla belgelenmiş savaş suçları olduğunu belirtti.

Katliamların, Suriye’nin sahil bölgesinde cezasız kalan önceki suçların ardından geldiğini vurgulayan Abdurrahman, “Askerî güçlerin infaz ettiği kişilerin cesetlerine yönelik ağır işkenceleri sesli ve görüntülü şekilde izledik. Resmî açıklamalar ise yalnızca ‘soruşturacağız’ demekle yetiniyor,” dedi.

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“Hükümet, bu ölümlerin sorumlusudur; insani durum ise felaket boyutunda,” ifadelerini kullanan Abdurrahman, İçişleri Bakanlığı sözcüsünün Bedevi aşiretlerini, “Suriye devletinin yanında yer aldıkları” gerekçesiyle övdüğünü hatırlattı. Abdurrahman, bu unsurların bölge halkları arasında çatışmaları daha da körüklediğine dikkat çekti.

*Süveyda vilayetindeki son durumu gösteren harita; yeşil renkle gösterilen alanlar hükümet güçlerinin, açık maviyle gösterilen alanlarsa Dürzi milislerin kontrolünde bulunuyor. (Harita: Liveuamap)

(VC)