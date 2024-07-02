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HABER
Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2024 12:40
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2024 22:30
3 dk Okuma

Suriyelilere saldırılar yerel medyaya nasıl yansıdı?

bianet, Kayseri, Antep, Hatay ve Bursa'daki hem basılı hem de internet medyasını inceledi. Suriyelilere yönelik pogrom girişimleri sadece Kayseri'nin basılı gazetelerinde haber oldu.

Hikmet Adal
Hikmet Adal

Hikmet Adal
Görseli Büyüt
Suriyelilere saldırılar yerel medyaya nasıl yansıdı?

Kayseri’de Suriyeli bir kişinin, bir çocuğu istismar ettiği iddiası sonrası Melikgazi'ye bağlı Danişmentgazi Mahallesi'nde 30 Haziran'da başlayan protestolar pogrom girişimine dönüştü. Kayseri'de yaşananlar ve Ankara'nın Şam'la 'normalleşme' girişimleri ise 1 Temmuz'da TSK ve 'Suriye Milli Ordusu' kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde gerginliğe yol açtı.

Suriye'nin kuzeyinde yaşananlar sonrası ise Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde Suriyelilere yönelik saldırı dalgaları başladı. Kayseri, Hatay, Bursa, Kilis, Adana, Antep ve Antalya’da çok sayıda kişi, Suriyeli mülteci/göçmen/sığınmacıları hedef aldı. Sokağa çıkan gruplar Suriyelilere ait evlere, işyerlerine ve araçlara zarar verdi. İnsanlar tedirgin bir gece geçirdi.

Kayseri'de Suriyelilere saldırı ve sonrası
Kayseri'de Suriyelilere saldırı ve sonrası
2 Temmuz 2024

İnternet haber siteleri resmi açıklamalar ile yetindi

Yerel gazeteler, illerindeki saldırıları farklı yorumlarla ele aldı. Bazı gazeteler olaylara hiç yer vermezken, bazıları olayların 'provokasyon' olabileceğine dair yorum yaptı. Bazı gazeteler ise yerelde yaşananları anlatmak yerine merkezden yapılan açıklamaları haberleştirmekle yetindi. Vatandaşları "provokatif haberlere karşı dikkatli olmaya" çağırdı​.

bianet, Kayseri’de basılı çıkan Gazete Kayseri, Anadolu Haber ve Gerçek Haber gazetelerini inceledi. Üç gazete de 30 Haziran Pazar günü gerçekleşen olayları 2 Temmuz’da manşetten verdi.

Ancak 1 Temmuz’da gerçekleşen olaylar 2 Temmuz’daki basılı gazetelerde yer almadı. Hatay (11 gazete) ve Antep (7 gazete) basını ne kendi şehirlerindeki ne de Kayseri’deki olaylara yer verdi.

Hatay’daki 10 yerel internet haber sitesi Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerindeki olayları haber yapmadı.

Antep’teki yerel internet haber siteleri ise valilik, belediye ve İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarını haberleştirdi. Yine bianet’in incelediği 10 Antep gazetesinden sadece 4’ünde Suriyelilere yönelik olaylarla ilgili haberler vardı.

Bursa’daki basılı gazeteler Hakimiyet, Hayat ve Kent 30 Haziran’da Kayseri’de gerçekleşen olaylarla ilgili haberler yaptı. 1 Temmuz’da kentte yaşanan olayları pas geçti. İnternette ise sadece Hakimiyet, kentte yaşanan olayları yazdı.

Kayseri'deki üç basılı gazetenin gündemi de şiddet olayları

Gazete Kayseri: "Kaos yüklü gece"

Gazete, bu başlığın altına “Suriyelilerin yaşadığı mahallede halk galeyana geldi” spotunu attı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un açıklamalarına yer veren Gazete Kayseri, ayrıca Danişmentgazi Mahallesi'nde tahrip edilen ev ve iş yerlerinden fotoğraflar paylaştı.

Kayseri Anadolu Haber: "İnfial"

Gazete, taciz iddiasına dayandırdığı haberine “İnfial” başlığını attı. Polisin olayları güçlükle önlediğini yazdı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un açıklamalarına ek olarak, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’ın açıklamaları da gazetede yer aldı.

Kayseri Gerçek Haber: "Gergin gecede sağduyu galip geldi"

Gazete manşetten verdiği haberde "sağduyunun galip geldiğini" belirtse de başlık olarak “Çirkin olay Kayseri’yi ayaklandırdı” dedi. Hemen ardından olaylarda 10 polis memurunun yaralandığını, şehir genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıklamasına yer veren gazete, istismara uğrayan çocuğun devlet korumasına alındığını yazdı.

Gazetede ayrıca CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’in “Bu mesele siyaset değil, memleket meselesi”, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’ın “Ülkemizde ve şehrimizde Suriyeli istemiyoruz” ve AKP Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm’ün “İnşallah bir daha böyle olaylara fırsat vermeyeceğiz” açıklamalarına da yer verdi.

Bursa gazeteleri Kayseri'yi gördü

30 Haziran’da Kayseri’de yaşanan olaylara yer veren Bursa’nın basılı gazetelerinden Hakimiyet “Gergin gece” ve Erdoğan’ın “Vandallık kabul edilmez” başlıklarını attı. Hayat, Erdoğan’ın “Hayat nefreti körükleyerek hiçbir yere varılamaz” sözünü manşete çekerken, Kent ise “Taciz iddiası ortalığı karıştırdı” manşetiyle çıktı.

İnternette ise Bursa Hakimiyet “Kayseri’deki Suriyeli protestoları Bursa’ya sıçradı” başlığıyla haber yaptı. Diğer internet haber sitelerinde ise kentteki olaylarla ilgili haber olmadı.

(HA)

Suriyeliler suriyelilere saldırı gazeteler nasıl gördü
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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