Suriyeli üç işçiyi öldüren sanık için üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde 16 Kasım 2021’de Suriyeli inşaat işçileri 23 yaşındaki Mamoun al-Nabhan, 21 yaşındaki Ahmed Al-Ali ve 17 yaşındaki Muhammed el-Bish'in yakılarak öldürülmesine ilişkin açılan davanın beşinci duruşması İzmir Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Öldürülen işçilerin yakınları, avukatları, İnsan Hakları Derneği üyelerinin (İHD) katıldığı duruşmada, sanık Kemal K. ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşma savcının mütalaasını açıklamasıyla başladı. Savcı, mütalaada sanığın Suriyelilere ilişkin ırkçı ifadeler ve öldürme imasında bulunduğunun tanık ifadeleriyle de tespit edildiğini belirtti.

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Savcı, delillere göre sanığın, “işçi evi olarak kullanılan evi kasten yaktığı” ve “kasten ölümlerine neden olduğunu” ifade etti.

Mütalaada, sanığın yaktığı yeri daha önceden bildiğini, bulunduğu yerin elektriğini kestiğini, karanlıkta görülmemesinden, yangın halinden, sondaj makinesinin çalışmamasından ve suçta kullandığı malzemeleri neyle taşıyacağından, nerede üzerini değiştireceğine kadar hesaplayarak ve tasarlayarak isnat edilen suçları işlediğini belirtti.

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Sanık K.’nin, Suriyeli işçileri “tasarlayarak ve canavarca hisle yakmak” suretiyle öldürdüğü anlaşıldığından her bir işçi yönünden ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep eden Savcı, mala zarar vermekten kaynaklı da cezalandırılmasını istedi.

Tutukluluk ve gözaltında kaldığı sürenin cezasından sayılmasını talep eden savcı, isnat edilen suçların ve istenen ceza nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savcının mütalaasının ardından avukatlar mütalaaya karşı beyanda bulundu.

Avukatların mütalaaya karşı savunma için ek süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 20 Mart tarihine erteledi.

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(RT)