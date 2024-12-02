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Yayın Tarihi: 2 Aralık 2024 11:00
 ~ Son Güncelleme: 2 Aralık 2024 15:04
2 dk Okuma

HALEP KALESİ’NE TÜRK BAYRAĞI ASAN KİŞİ

Suriyeli Türkmen, Antep’te yaşıyor, internet sağlayıcısı şirketi var

Kilis merkezli “Vatan İSS” adlı şirketin yöneticisi olan Velit Hendavi, söz konusu görüntüleri Instagram hesabında paylaştı.

Vecih Cuzdan

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Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan

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Görseli Büyüt
Suriyeli Türkmen, Antep’te yaşıyor, internet sağlayıcısı şirketi var

Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı gruplar ile Türkiye destekli ‘Suriye Milli Ordusu’ (SMO), 29 Kasım’da Halep kent merkezini ele geçirdi.

Bu gelişmenin ardından, kentin simge yapılarından Halep Kalesi’nde çekilen bir görüntü, Türkiye’de fetihçi ve yayılmacı saiklerle hareket eden bazı kesimlerde heyecan yarattı.

Görüntülerde, Antep plakalı lüks ciplerin Halep Kalesi’nin önündeki meydanda durduğu, ardından gruptan bir kişinin kaleye Türk bayrağı astığı görülüyor.

Görüntüler, Arapça yayın yapan birçok medya organında da paylaşıldı.

“Bayrağı asan Velit Hendavi, Azez’de bir internet şirketi var”

Suriyeli muhalif bir hesap, söz konusu görüntüleri şu notla paylaştı:

“Aptal ve cahil bir adam, adı Velit Hendavi, Kelcibrin’den. Türk vatandaşlığı almış. Hayatı boyunca ne silah taşıdı, ne bir cephede durdu, ne bir savaşa katıldı, ne de devrim bayrağı kaldırdı. Azez’de bir internet şirketi var ve Türklerle projelerde finansal ortak. Türk araçlarıyla Halep’e indi, korumalar eşliğinde Türk bayrağıyla fotoğraf ve videolar çekti.”

Paylaşımı alıntılayan bir kullanıcı ise “Bu kişi, Suriyeli bir Türkmen. Geldi, iki fotoğraf çekti ve gitti” diye yazdı.

*Velit Hendavi, soldaki fotoğrafta Halep Kalesi önünde; sağdaki fotoğraf ise 30 Haziran 2024’te Facebook’ta paylaştığı bir kare.

Hendavi hakkında ne biliyoruz?

Halep Kalesi’ne Türk bayrağı astığı belirtilen Velit Hendavi’nin, kamuya açık kişisel sosyal medya hesabındaki künyesi şöyle:

“Vatan İSS İnternet Servis Sağlayıcısı’nda Genel Müdür/Halep Üniversitesi Sosyoloji okudu/Gaziantep’te yaşıyor.”

Hendavi’nin ‘Genel Müdürlük’ görevini yürüttüğü ‘Vatan İSS’ adlı Kilis merkezli şirket, Tokoğlu Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. bünyesinde bulunuyor.

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, şirket 2021 yılında, Kilis’te ikamet eden Türkiye vatandaşı Moayad Hamidi’ye devredildi.

Şirketin sunduğu hizmetler: Uydu Haberleşme Hizmeti, Uydu Platform Hizmeti, GMPCS Mobil Telefon Hizmeti, internet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti, Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti, Sabit Telefon hizmeti, Kablolu Yayın Hizmeti, Altyapı İşletmeciliği Hizmeti, Rehberlik Hizmeti, Sanal Mobil Şebeke Hizmeti, Hava Taşıtlarında GSM- 1800 Mobil Telefon Hizmeti ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirme yapılacak diğer elektronik haberleşme hizmetlerini sunabilir.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
halep kalesi halep Suriye
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
@VecihCuzdan [email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

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