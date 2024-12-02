Suriyeli Türkmen, Antep’te yaşıyor, internet sağlayıcısı şirketi var

Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı gruplar ile Türkiye destekli ‘Suriye Milli Ordusu’ (SMO), 29 Kasım’da Halep kent merkezini ele geçirdi.

Bu gelişmenin ardından, kentin simge yapılarından Halep Kalesi’nde çekilen bir görüntü, Türkiye’de fetihçi ve yayılmacı saiklerle hareket eden bazı kesimlerde heyecan yarattı.

Görüntülerde, Antep plakalı lüks ciplerin Halep Kalesi’nin önündeki meydanda durduğu, ardından gruptan bir kişinin kaleye Türk bayrağı astığı görülüyor.

Görüntüler, Arapça yayın yapan birçok medya organında da paylaşıldı.

صور تظهر رفع العلم التركي على قلعة حلب السورية#سوريا#قناة_الحدث pic.twitter.com/GyUvzFR0QI — ا لـحـدث (@AlHadath) December 1, 2024

“Bayrağı asan Velit Hendavi, Azez’de bir internet şirketi var”

Suriyeli muhalif bir hesap, söz konusu görüntüleri şu notla paylaştı:

“Aptal ve cahil bir adam, adı Velit Hendavi, Kelcibrin’den. Türk vatandaşlığı almış. Hayatı boyunca ne silah taşıdı, ne bir cephede durdu, ne bir savaşa katıldı, ne de devrim bayrağı kaldırdı. Azez’de bir internet şirketi var ve Türklerle projelerde finansal ortak. Türk araçlarıyla Halep’e indi, korumalar eşliğinde Türk bayrağıyla fotoğraf ve videolar çekti.”

Paylaşımı alıntılayan bir kullanıcı ise “Bu kişi, Suriyeli bir Türkmen. Geldi, iki fotoğraf çekti ve gitti” diye yazdı.

*Velit Hendavi, soldaki fotoğrafta Halep Kalesi önünde; sağdaki fotoğraf ise 30 Haziran 2024’te Facebook’ta paylaştığı bir kare.

Hendavi hakkında ne biliyoruz?

Halep Kalesi’ne Türk bayrağı astığı belirtilen Velit Hendavi’nin, kamuya açık kişisel sosyal medya hesabındaki künyesi şöyle:

“Vatan İSS İnternet Servis Sağlayıcısı’nda Genel Müdür/Halep Üniversitesi Sosyoloji okudu/Gaziantep’te yaşıyor.”

Hendavi’nin ‘Genel Müdürlük’ görevini yürüttüğü ‘Vatan İSS’ adlı Kilis merkezli şirket, Tokoğlu Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. bünyesinde bulunuyor.

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, şirket 2021 yılında, Kilis’te ikamet eden Türkiye vatandaşı Moayad Hamidi’ye devredildi.

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(VC)