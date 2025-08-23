Suriyeli sığınmacı Ahmad Aabo, ücretsiz HIV tedavisine erişemiyor

Yaklaşık 13 yıldır Türkiye’de yaşayan, 29 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Ahmad Aabo’nun geçici koruma statüsü, HIV teşhisi konulması ve “bulaşıcı hastalık taşıdığı” gerekçesiyle kaldırıldı.

Aabo 2024’te İstanbul ve Adana’da zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye maruz bırakıldığını bildirdiği iki geri gönderme merkezinde altı ay tutuldu. Ekim 2024’te serbest bırakıldı. Ancak yetkililer, geçici koruma statüsünü iade etmediği için acilen ihtiyaç duyduğu ücretsiz tıbbi tedaviye erişimden yoksun kaldı.

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye yetkililerini, Aabo’nun sığınmacı statüsünü ve temel sağlık hizmetine erişim de dahil tüm haklarını iade etme çağrısında bulunduğu bir acil eylem başlatarak, Göç İdaresi Başkanlığı’na hitaben yazılmış bir dilekçeyi imzaya açtı.

İmzalar Göç İdaresi Başkanlığı’na iletilecek

Uluslararası Af Örgütü’nün Göç İdaresi Başkanlığı’na iletilmek üzere imzaya açtığı ve “Ahmad Aabo, varsayılan cinsel yönelimi nedeniyle Suriye’de ailesi ve silahlı gruplar tarafından maruz bırakıldığı zulüm ve hayatına yönelik tehditlerden kaçarak refakatsiz çocuk olarak geldiği 2012 yılından bu yana Türkiye’de yaşamaktadır. Aabo, 2017 yılından beri geçici koruma statüsünde olduğu Türkiye’ye yerleşmeden önce büyük bir travma yaşadı ve hayatına kasteden girişimlerinden kurtuldu” denilen dilekçede, özetle şu talepte bulunuluyor:

“Tahdit kodunun ve buna bağlı sınır dışı kararının kaldırılması yönündeki karara rağmen geçici koruma statüsü iade edilmedi. Bu nedenle Aabo, sağlığı için hayati önem taşıyan retroviral ilaçlar ve sağlık kontrolleri de dahil, acilen ihtiyaç duyduğu ücretsiz tıbbi tedaviye erişememektedir. Sizi, Ahmad Aabo’nun geçici koruma statüsünün iade edilmesi için derhal müdahale ederek, Aabo’nun sağlığını korumak için gerekli ücretsiz tıbbi tedaviye erişebilmesini sağlamaya çağırıyorum.”