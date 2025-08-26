ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2025 11:29
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2025 11:34
3 dk Okuma

Suriyeli sığınmacı Ahmad Aabo geçici kimlik belgesi aldı

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye yetkililerine çağrıda bulunarak Aabo’nun geçici koruma statüsünün iade edilmesini talep eden bir acil eylem kampanyası başlatmıştı.

Suriyeli sığınmacı Ahmad Aabo geçici kimlik belgesi aldı

Yaklaşık 13 yıldır Türkiye’de yaşayan, 29 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Ahmad Aabo, bugün kimlik yerine geçen geçici evrakını aldı. Böylece kimliği yeniden aktif hale getirilerek devlet hastanelerinde sağlık hizmetlerinden yararlanmasının önü açıldı. Aabo’nun basılı kimlik kartını 30 Eylül’de teslim alması bekleniyor.

Geçici koruma statüsü kaldırılmıştı

bianet’in haberleştirdiği ve Uluslararası Af Örgütü ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) destek verdiği Aabo’nun geçici koruma statüsü, kendisine HIV teşhisi konulması ve “bulaşıcı hastalık taşıdığı” gerekçesiyle kaldırılmıştı. Bu nedenle hayati öneme sahip retroviral ilaçlar ve ücretsiz sağlık hizmetlerine erişimi kesilmişti.

Aabo, 2024 yılında İstanbul ve Adana’daki iki geri gönderme merkezinde yaklaşık altı ay boyunca idari gözetim altında tutulduğunu, bu süre içinde tecrit edildiğini, cinsel yönelimi ve HIV statüsü nedeniyle sözlü tacize uğradığını ve uzun süre ilaçlarına erişemediğini açıklamıştı. Ekim 2024’te serbest bırakıldı ancak geçici koruma statüsü iade edilmediği için tedavisini sürdüremedi.

Uluslararası Af Örgütü’nden acil çağrı

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye yetkililerine çağrıda bulunarak Aabo’nun geçici koruma statüsünün iade edilmesini talep eden bir acil eylem kampanyası başlatmıştı. Göç İdaresi Başkanlığı’na iletilmek üzere imzaya açılan dilekçede şu ifadeler yer almıştı:

“Tahdit kodunun ve buna bağlı sınır dışı kararının kaldırılmasına rağmen geçici koruma statüsü iade edilmedi. Bu nedenle Aabo, sağlığı için hayati önem taşıyan tedavilere erişememektedir. Aabo’nun geçici koruma statüsünün iade edilmesi ve gerekli ücretsiz tıbbi tedaviye erişiminin sağlanması için acilen harekete geçilmelidir.”

Hukuki süreç sürüyor

Aabo’nun geçici koruma statüsünün iade edilmemesi kararına karşı açılan davanın İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nde devam ettiği öğrenildi.

G-77 Tahdit Kodu nedir?

Kamu sağlığını ve güvenliğini tehdit edecek şekilde bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar hakkında G-78 tahdit kodu konularak Türkiye'ye girişleri süresiz olarak yasaklanır.

HIV hangi koşullarda bulaşır?

HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) pozitif bir kişinin hastanede ameliyat sırasında virüsü bulaştırma riski oldukça düşüktür ve bu durum sıkı tıbbi protokollerle önlenir. *Hastanelerde ameliyatlar sırasında kullanılan tüm aletler, ekipmanlar ve yüzeyler titizlikle sterilize edilir. Bu, HIV dahil olmak üzere herhangi bir enfeksiyonun yayılmasını önlemek için standart bir uygulamadır.

*Ameliyat ekibi, eldiven, maske, gözlük ve koruyucu giysi gibi kişisel koruyucu ekipmanlar kullanarak hastayla temas eder. Bu ekipmanlar, kan veya diğer vücut sıvıları ile temas durumunda sağlık personelini korur.

* Tüm hastalar potansiyel olarak enfeksiyon taşıyıcı olarak kabul edilir ve bu doğrultuda enfeksiyon kontrol önlemleri uygulanır. Bu standartlar HIV pozitif hastalar için özel bir uygulama değildir, her hasta için geçerlidir.

* HIV, doğrudan kan, semen, vajinal sıvılar veya anne sütü gibi vücut sıvılarıyla bulaşır. Ameliyat sırasında bu sıvılarla doğrudan temas veya kan nakli olmadıkça bulaşma riski yoktur.

HIV hakkında detaylı bilgi için buraya bakabilirsiniz.

EMEP'li Bayhan’dan Yerlikaya’ya: Ahmed Aabo için adım atacak mısınız?
EMEP'li Bayhan’dan Yerlikaya’ya: Ahmed Aabo için adım atacak mısınız?
22 Temmuz 2024
Af Örgütü’nden Suriyeli sığınmacı Ahmad Aabo için imza kampanyası
Af Örgütü’nden Suriyeli sığınmacı Ahmad Aabo için imza kampanyası
5 Ağustos 2025
A.A., Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi’nde ölüme terk edildi
A.A., Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi’nde ölüme terk edildi
16 Temmuz 2024

(EMK)

Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

