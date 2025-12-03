ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 3 Aralık 2025 08:00
 ~ Son Güncelleme: 3 Aralık 2025 09:35
1 dk Okuma

EĞİTİM İZLEME RAPORU 2025

"Suriyeli öğrenciler okullarda 'geri dön' baskısına maruz kalıyor"

ERG'nin "Eğitim İzleme 2025" raporuna göre Türkiye'de yaşayan 192 bin 638 yabancı uyruklu çocuk örgün eğitim dışında. Bu kapsamda Suriyeli çocukların nelerle karşılaştıklarını ve kapsayıcı bir sistem için öncelikli çözüm aşamalarını raporun bu bölümünü hazırlayan Gülen Naz Terzi ile konuştuk.

Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

"Suriyeli öğrenciler okullarda 'geri dön' baskısına maruz kalıyor"
Fotoğraf: ERG'nin hazırladığı "Eğitim İzleme Raporu 2025" sunumundan bir bölüm

Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) "Eğitim İzleme Raporu 2025" raporu açıklandı. Rapor çocukların eğitime erişimi ve eğitim sisteminin güncel ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı gibi çeşitli konulara yer verirken dezavantajlı grupların yaşadığı sorunları ayrıca inceledi. Bu kapsamda ele alınan bir başlık ise genelde yabancı uyruklu öğrencilerin özelde ise Suriyeli öğrencilerin eğitime katılımı oldu.

Madalyonun diğer yüzünü raporun bu bölümünü hazırlayan Gülen Naz Terzi bianet'e anlattı.

"1 milyon 470 bin çocuk örgün eğitim dışında"
"1 milyon 470 bin çocuk örgün eğitim dışında"

26 Kasım 2025
26 Kasım 2025

Toplumda artan ayrımcılık söylemlerinin de çocukların akran baskısına uğramasına sebep olduğunun altını çizen Terzi, “Bir de bu geri dönme tartışmaları başladı bu süreçte çocukların okullarda "geri dön" baskısına maruz kaldığı da sivil toplum çalışmalarında raporlara yansıdı.” dedi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Nalin Öztekin
Nalin Öztekin
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo'yu çok seviyor.

