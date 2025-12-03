"Suriyeli öğrenciler okullarda 'geri dön' baskısına maruz kalıyor"

Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) "Eğitim İzleme Raporu 2025" raporu açıklandı. Rapor çocukların eğitime erişimi ve eğitim sisteminin güncel ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı gibi çeşitli konulara yer verirken dezavantajlı grupların yaşadığı sorunları ayrıca inceledi. Bu kapsamda ele alınan bir başlık ise genelde yabancı uyruklu öğrencilerin özelde ise Suriyeli öğrencilerin eğitime katılımı oldu.

Madalyonun diğer yüzünü raporun bu bölümünü hazırlayan Gülen Naz Terzi bianet'e anlattı.

"1 milyon 470 bin çocuk örgün eğitim dışında"

Toplumda artan ayrımcılık söylemlerinin de çocukların akran baskısına uğramasına sebep olduğunun altını çizen Terzi, “Bir de bu geri dönme tartışmaları başladı bu süreçte çocukların okullarda "geri dön" baskısına maruz kaldığı da sivil toplum çalışmalarında raporlara yansıdı.” dedi.

