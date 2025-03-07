Suriyeli mülteci kadınlar, el sanatlarıyla hem üretiyor hem kazanıyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, Suriyeli mülteci kadınlar için düzenlenen sosyal uyum kursları, onların hem üretime katılmasını hem de ekonomik kazanç sağlamasını mümkün kılıyor.

Özellikle ev hanımları tarafından büyük ilgi gören kurslarda, kadınlar çeşitli el sanatlarını öğrenerek el emeği ürünlerini satışa sunuyor.

Amigurumi Kurslarına yoğun ilgi

Son dönemde en çok rağbet gören kurslardan biri Amigurumi örgü bebek yapımı oldu. Kadınlar, pamuk ipliği, tığ ve elyaf kullanarak örgü bebekler, atkılar, çantalar ve kitap ayraçları gibi ürünler hazırlıyor. Ürettikleri bu el işlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

"İlk defa örgü sayesinde para kazandım"

Kursiyerlerden Nesrin, daha önce hiç para kazanmadığını belirterek, kursa katılım sürecini şöyle anlattı:

"Arkadaşlarım kursa gidiyordu, bana da söylediler ve ben de katıldım. Hocamızın desteğiyle Amigurumi örgü yapmayı öğrendik. Ürünlerimiz kaliteli olduğu için satış pazarını da bulabiliyoruz. İlk defa bu sayede para kazandım. Eve katkıda bulunmak, çocuklarıma bir şeyler almak beni çok mutlu etti. Ayrıca, burada Türkçe kurslarına da devam ediyorum. Bizlere bu fırsatı sunan herkese teşekkür ederim."

Kadınlar için hem üretim hem sosyalleşme imkanı

Suriye’den gelen Nesrin gibi birçok kadın, kurs sayesinde evden çıkıp sosyalleşme imkânı bulduklarını ifade ediyor. Kurslar yalnızca üretimi değil, aynı zamanda kadınların psikolojik ve sosyal gelişimine de katkı sağlıyor.

Kadınların destek aldığı kuruluşlar arasında, insani yardım örgütleri ve Tayvanlı yardım kuruluşları da bulunuyor. Tayvan halkının bu konuda ciddi destek sunduğunu belirten kadınlar, kendilerini güvende hissettikleri bir ortamda yeni beceriler kazandıklarını söylüyor.

Kurs eğitmenleri de kadınların gösterdiği yoğun ilgiden memnun. Eğitmenler, kursların kadınlara yeni beceriler kazandırmanın yanı sıra, ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirdiğini vurguluyor:

"Kadınlar burada öğrendikleri el işleri sayesinde ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Kurslarımız yoğun ilgi görüyor ve bu, bizi çok mutlu ediyor. Kadınlarımızın heyecanını görmek, emeklerimizin karşılığını almak gerçekten harika bir duygu."

Bu haber, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(EMK)