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KADIN
Yayın Tarihi: 7 Mart 2025 08:42
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2025 09:22
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Suriyeli mülteci kadınlar, el sanatlarıyla hem üretiyor hem kazanıyor

Kurs eğitmenleri de kadınların gösterdiği yoğun ilgiden memnun. Eğitmenler, kursların kadınlara yeni beceriler kazandırmanın yanı sıra, ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirdiğini vurguluyor

Tuba Alvanoğlu
Tuba Alvanoğlu

Tuba Alvanoğlu
Görseli Büyüt
Suriyeli mülteci kadınlar, el sanatlarıyla hem üretiyor hem kazanıyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, Suriyeli mülteci kadınlar için düzenlenen sosyal uyum kursları, onların hem üretime katılmasını hem de ekonomik kazanç sağlamasını mümkün kılıyor.

Özellikle ev hanımları tarafından büyük ilgi gören kurslarda, kadınlar çeşitli el sanatlarını öğrenerek el emeği ürünlerini satışa sunuyor.

Amigurumi Kurslarına yoğun ilgi

Son dönemde en çok rağbet gören kurslardan biri Amigurumi örgü bebek yapımı oldu. Kadınlar, pamuk ipliği, tığ ve elyaf kullanarak örgü bebekler, atkılar, çantalar ve kitap ayraçları gibi ürünler hazırlıyor. Ürettikleri bu el işlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

"İlk defa örgü sayesinde para kazandım"

Kursiyerlerden Nesrin, daha önce hiç para kazanmadığını belirterek, kursa katılım sürecini şöyle anlattı:

"Arkadaşlarım kursa gidiyordu, bana da söylediler ve ben de katıldım. Hocamızın desteğiyle Amigurumi örgü yapmayı öğrendik. Ürünlerimiz kaliteli olduğu için satış pazarını da bulabiliyoruz. İlk defa bu sayede para kazandım. Eve katkıda bulunmak, çocuklarıma bir şeyler almak beni çok mutlu etti. Ayrıca, burada Türkçe kurslarına da devam ediyorum. Bizlere bu fırsatı sunan herkese teşekkür ederim."

Kadınlar için hem üretim hem sosyalleşme imkanı

Suriye’den gelen Nesrin gibi birçok kadın, kurs sayesinde evden çıkıp sosyalleşme imkânı bulduklarını ifade ediyor. Kurslar yalnızca üretimi değil, aynı zamanda kadınların psikolojik ve sosyal gelişimine de katkı sağlıyor.

Kadınların destek aldığı kuruluşlar arasında, insani yardım örgütleri ve Tayvanlı yardım kuruluşları da bulunuyor. Tayvan halkının bu konuda ciddi destek sunduğunu belirten kadınlar, kendilerini güvende hissettikleri bir ortamda yeni beceriler kazandıklarını söylüyor.

Kurs eğitmenleri de kadınların gösterdiği yoğun ilgiden memnun. Eğitmenler, kursların kadınlara yeni beceriler kazandırmanın yanı sıra, ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirdiğini vurguluyor:

"Kadınlar burada öğrendikleri el işleri sayesinde ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Kurslarımız yoğun ilgi görüyor ve bu, bizi çok mutlu ediyor. Kadınlarımızın heyecanını görmek, emeklerimizin karşılığını almak gerçekten harika bir duygu."

Bu haber, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Mülteciler mülteci kadınlar hatay yerel dayanışma ağları yerelde kadın gazeteci olmak Uçan Süpürge
Tuba Alvanoğlu
Tuba Alvanoğlu
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İlk, orta ve lise eğitimini Kars’ta tamamladıktan sonra üniversite hayatına Hatay ve Eskişehir’de devam etti. Eğitim hayatına duyduğu tutkuyla üç farklı üniversiteden mezun oldu.  Çukurova...

İlk, orta ve lise eğitimini Kars’ta tamamladıktan sonra üniversite hayatına Hatay ve Eskişehir’de devam etti. Eğitim hayatına duyduğu tutkuyla üç farklı üniversiteden mezun oldu.  Çukurova Üniversitesi – İşletme, Mustafa Kemal Üniversitesi – Muhasebe ve Finans, Anadolu Üniversitesi – Medya ve İletişim.  Gazetecilik mesleğine 1992 yılında adım attı. Yerel ve ulusal basında gazete ve televizyon temsilciliği yaptı. Antakya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görevler üstlendi. Meslek hayatında birçok önemli olaya tanıklık eden ve halkı doğru bilgiyle buluşturmayı kendine görev edinen Alvanoğlu, Reyhanlı patlamasının ilk haberini dünyaya duyuran gazeteci oldu. Ayrıca, Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndaki patlamanın da ilk haberini yapan isim olarak adını duyurdu.

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