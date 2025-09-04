Suriyeli mülteci işçi Molla Muhammed hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir inşaatta çalışan 21 yaşındaki Suriyeli mülteci işçi Molla Muhammed, yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammed, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İş cinayetlerinde mülteci işçiler kayıt dışı

Türkiye’de mülteci işçiler ağır, güvencesiz ve kayıt dışı koşullarda çalıştırılıyor. Patronlar düşük maliyet için iş güvenliği önlemlerini almaktan kaçınıyor, bu nedenle iş cinayetleri sık yaşanıyor; ancak çoğu görünmez kılınıyor.

Mülteci işçiler yalnızca düşük ücret ve güvencesizlikle değil, öldüklerinde mezar yeri bile bulamamakla karşı karşıya kalıyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin açıkladığı verilerine göre, Türkiye’de tahmini 1-1,5 milyon mülteci işçi kayıt dışı istihdam ediliyor.

Öte yandan, sadece temmuz ayında 7 mülteci işçi (dördü Suriyeli, ikisi Afganistanlı, biri Türkmenistanlı) hayatını kaybetti. Mülteci işçiler tarım, gıda, maden, ağaç, inşaat ve taşımacılık işkollarında çalışıyordu. (TY)