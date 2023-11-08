Suriyeli işçilerin öldürüldüğü Güzelbahçe Davası ertelendi
İzmir'de üç Suriyeli işçinin yakılarak öldürüldüğü davanın dördüncü duruşması görüldü. Savcının mütalaasını hazır edememesi sebebiyle duruşma 10 Ocak 2024 tarihine ertelendi.
İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde 16 Kasım 2021 tarihinde Suriyeli inşaat işçileri 23 yaşındaki Mamoun al-Nabhan, 21 yaşındaki Ahmed Al-Ali ve 17 yaşındaki Muhammed el-Bish'in yakılarak öldürülmesine ilişkin açılan davanın dördüncü duruşması İzmir Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Üç genci öldürmekle suçlanan tutuklu sanık Kemal K. duruşmada hazır edildi.
Duruşmaya İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi ve İzmir Barosu’ndan avukatlar ile Sığınmacı Hakları Platformu katıldı.
Savcının mütalaasını sunması ve karar çıkması beklenen duruşmada, savcı sağlık sorunu sebebiyle mütalaayı hazırlayamadığını söyledi.
Bunun üzerine mahkeme, duruşmayı 10 Ocak 2024 tarihine erteledi.
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(RT)