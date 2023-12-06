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Yayın Tarihi: 6 Aralık 2023 15:29
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2023 17:04
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“Suriyeli insan hakları savunucusu Ahmed Katie nerede?”

Sığınmacı Hakları Platformu, Ahmed Katie’nin durumuyla ilgili olarak ‘acil’ inceleme yapılması, nerede olduğu konusunda ailesine ve kamuoyuna bilgilendirmede bulunulması için çağrı yaptı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/06/suriyeli-insan-haklari-savunucusu-ahmed-katie-nerede.jpeg
Fotoğraf: MAZLUMDER/X

İstanbul, Yusufpaşa’daki işyerinden 27 Kasım akşamüstü çıkan Suriyeli insan hakları savunucusu Ahmed Katie’den o günden bu yana haber alınamıyor.

Sığınmacı Hakları Platformu bugün Katie’nin durumuna dikkat çekmek için MAZLUMDER İstanbul Şubesi’nde basın açıklaması düzenledi.

Gözaltındaki Suriyeli insan hakları savunucusu Ahmed Katiya
SURİYELİ GÖÇMENLER
Gözaltındaki Suriyeli insan hakları savunucusu Ahmed Katiya'dan haber alınamıyor
30 Kasım 2023

Açıklamada, 30 Kasım’da eşi tarafından Ahmed Katie için ‘kayıp kişi’ başvurusu yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

“Ailesi tarafından yapılan bu başvuruda, Katie’nin işyerinden çıkışının görülebileceği kameraların incelenmesiyle, telefon görüşmelerinin ve telefon cihazının takibe alınması da istendi. Edindiğimiz bilgilere göre Ahmed Katie, pazartesi akşamüstü eşine telefonda eve gelmek üzere olduğunu söylemiş. Ancak eve gelmeyince eşi onu tekrar aradığında telefonunun kapalı olduğunu görmüş.”

“Acil inceleme yapılsın”

Sığınmacı Hakları Platformu, son zamanlarda maruz kaldığı taciz ve baskılar nedeniyle Ahmed Katie’nin ekim ayının sonunda insan hakları çalışmalarını askıya alma kararı aldığını da hatırlattı.

Açıklama, “Ahmed Katie’nin durumuyla ilgili olarak acil bir inceleme yapılması ve nerede olduğu konusunda ailesine ve kamuoyuna bilgilendirmede bulunulması için gerekli tüm çalışmaların yapılmasını istiyoruz” denilerek son buldu.

(VC)

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