“Suriyeli insan hakları savunucusu Ahmed Katie nerede?”

İstanbul, Yusufpaşa’daki işyerinden 27 Kasım akşamüstü çıkan Suriyeli insan hakları savunucusu Ahmed Katie’den o günden bu yana haber alınamıyor.

Sığınmacı Hakları Platformu bugün Katie’nin durumuna dikkat çekmek için MAZLUMDER İstanbul Şubesi’nde basın açıklaması düzenledi.

SURİYELİ GÖÇMENLER Gözaltındaki Suriyeli insan hakları savunucusu Ahmed Katiya'dan haber alınamıyor

Açıklamada, 30 Kasım’da eşi tarafından Ahmed Katie için ‘kayıp kişi’ başvurusu yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

“Ailesi tarafından yapılan bu başvuruda, Katie’nin işyerinden çıkışının görülebileceği kameraların incelenmesiyle, telefon görüşmelerinin ve telefon cihazının takibe alınması da istendi. Edindiğimiz bilgilere göre Ahmed Katie, pazartesi akşamüstü eşine telefonda eve gelmek üzere olduğunu söylemiş. Ancak eve gelmeyince eşi onu tekrar aradığında telefonunun kapalı olduğunu görmüş.”

“Acil inceleme yapılsın”

Sığınmacı Hakları Platformu, son zamanlarda maruz kaldığı taciz ve baskılar nedeniyle Ahmed Katie’nin ekim ayının sonunda insan hakları çalışmalarını askıya alma kararı aldığını da hatırlattı.

Açıklama, “Ahmed Katie’nin durumuyla ilgili olarak acil bir inceleme yapılması ve nerede olduğu konusunda ailesine ve kamuoyuna bilgilendirmede bulunulması için gerekli tüm çalışmaların yapılmasını istiyoruz” denilerek son buldu.

(VC)