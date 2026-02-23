Suriyeli gazeteci Alaa Muhammed suikastla öldürüldü

Suriyeli gazeteci Alaa Muhammed, dün (22 Şubat) sabah saatlerinde Lazkiye vilayetine bağlı Kardaha kırsalındaki Nini köyünde bulunan evinde başından vurulmuş halde bulundu.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Muhammed’in Alevi topluluğuna mensup olduğunu ve suikastın ayrıntılarına ilişkin şu ana kadar herhangi bir resmî açıklama yapılmadığını bildirdi.

Alaa Muhammed’in oğlu Hasan Muhammed, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, babasının “bedeli ne olursa olsun doğru olanı söylemeye inandığını” belirtti. Babasını “barış ve istikrarı güçlendirmeye çalışan onurlu ve dürüst biri” olarak niteleyen Hasan Muhammed, herhangi bir tarafı doğrudan suçlamadı ancak suikastın ‘siyasi’ olduğunu belirtti.

Öldürülmeden önceki son yayın

Gazeteci Muhammed, öldürülmesinden birkaç saat önce YouTube kanalında yaptığı canlı yayında Dera vilayetindeki güvenlik tablosundaki gelişmelerden söz etti ve bölgesel müdahalelerle bağlantılı olduğunu ileri sürdüğü bir dizi suikasta işaret etti.

Geçici hükümetin “yoluna devam edeceğini” ifade eden Muhammed, ancak “ulusal bir ordu” kurabilecek noktaya gelebilmesi için uzun bir zamana ihtiyaç duyacağını dile getirdi. Her kentte Savunma Bakanlığı’na katılmış tarafların bulunduğunu ancak ‘özel’ ya da ‘dış’ gündemlere hizmet eden başka tarafların da faaliyet gösterdiğini belirten Muhammed şu soruları sordu: “14 ay sonra ne gerçekleşti? Ne gerçekleşebilir? Bence hiçbir şey.”

Konuşmasının sonunda ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı açıklamalarına da değinen Muhammed, Trump’ın Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara hakkında, “Esasen benim oraya getirdiğim başkan olağanüstü bir iş çıkarıyor” dediğini aktararak, bu sözlerin ABD iç kamuoyuna yönelik bir mesaj niteliği taşıdığını vurguladı. Muhammed, bu ifadenin, Eş-Şara’nın iktidarda olmasına karşı çıkanlara bir yanıt bağlamında söylendiğini de belirtti.

Alaa Muhammed hakkında

Şam merkezli çevrimiçi siyasal haber-yorum mecrası Enab Baladi’nin aktardığına göre, Alaa Muhammed başlangıçta spor muhabiri olarak tanınıyor ve Ceble Spor Kulübü haberlerini yakından takip ediyordu. Ancak Suriye’de Esad yönetiminin Aralık 2024’te sona ermesinin ve Mart 2025’te Alevilerin yoğun yaşadığı sahil bölgesinde yaşanan katliamların ardından, siyasi ve toplumsal konularda yayınlar yapmaya başladı.

Lazkiye merkezli “Sivil Barış Grubu” üyesi olan Muhammed, yerel siyasi ve toplumsal meseleler üzerine yürütülen tartışmalarda da etkin biçimde yer aldı.

YouTube kanalında günlük olarak yaptığı yayınlarda Suriye’deki siyasi, ekonomik ve toplumsal konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor, ayrıca bunlarla bağlantılı bölgesel ve uluslararası dosyaları ele alıyordu.

Suriye makamları, geçici hükümete yönelik eleştirileri nedeniyle Muhammed’i 18 Mayıs 2025’te gözaltına almıştı. Bir günlük gözaltının ardından serbest bırakılan Muhammed, ‘yapıcı’ olarak nitelediği eleştirel çizgisini sürdüreceğini, amacının da mevcut siyasi yapı içinde hataların giderilmesine katkı sunmak olduğunu belirtmişti.

‘Faili meçhul’ saldırılar artıyor Gazeteci ve Sivil Barış Grubu üyesi Alaa Muhammed’in öldürülmesi, son aylarda Suriye’nin çeşitli bölgelerinde suikast saldırılarının arttığı bir döneme denk geliyor. Bu olayların çoğunda soruşturmalara ilişkin açık ve kamuoyuna duyurulmuş sonuçların bulunmaması dikkat çekiyor. SOHR verilerine göre, 2026 yılının başından bu yana Suriye’nin farklı vilayetlerinde ‘intikam amaçlı eylemler’ ve ‘tasfiye’ kapsamında hayatını kaybedenlerin sayısı bir çocuk olmak üzere 40’a ulaştı. Vilayetlere göre dağılım şöyle: Şam: 2 kişi

2 kişi Lazkiye: 6 kişi (1’i çocuk), mezhepsel aidiyet nedeniyle.

6 kişi (1’i çocuk), mezhepsel aidiyet nedeniyle. Şam kırsalı: 2 kişi, mezhepsel aidiyet nedeniyle.

2 kişi, mezhepsel aidiyet nedeniyle. Humus: 21 kişi, mezhepsel aidiyet nedeniyle.

21 kişi, mezhepsel aidiyet nedeniyle. Hama: 3 kişi, mezhepsel aidiyet nedeniyle.

3 kişi, mezhepsel aidiyet nedeniyle. Süveyda: 5 kişi, mezhepsel aidiyet nedeniyle.

5 kişi, mezhepsel aidiyet nedeniyle. Tartus: 1 kişi, mezhepsel aidiyet nedeniyle.

