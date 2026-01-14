ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:55 14 Ocak 2026 13:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.01.2026 14:13 14 Ocak 2026 14:13
Okuma Okuma:  3 dakika

Suriyeli Dürzi lider El-Hicri: Özerklik değil, bağımsızlık istiyoruz

İsrail basınına konuşan Dürzi lider Şeyh Hikmet el-Hicri, Suriye’nin bölünmeye doğru gittiğini belirterek, “İsrail bizi soykırımdan kurtardı” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Suriyeli Dürzi lider El-Hicri: Özerklik değil, bağımsızlık istiyoruz
*Şeyh Hikmet el-Hicri. (Fotoğraf: Dürzi Ruhani Başkanlığı/Facebook)

Suriye’deki Dürzilerin ruhani liderlerinden Şeyh Hikmet el-Hicri, Süveyda ve Dürzi topluluğunun geleceğine ilişkin İsrail basınına açıklamalarda bulundu.

Tel Aviv merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin internet haber sitesi ynet’ten Einav Halabi’ye konuşan El-Hicri, geçici hükümeti “El-Kaide’nin doğrudan devamı olarak kurulmuş, IŞİD tarzı bir hükümet” olarak nitelendirdi.

El-Hicri, “Önceki rejim de bize karşı hareket etti; ancak mevcut olan en acımasızı. Yalnızca Dürzileri değil, kendileri gibi olmayan tüm azınlıkları ortadan kaldırmak istiyorlar” dedi.

Geçen yıl temmuz ayında yaşanan ve 2 binden fazla Dürzi’nin hayatını kaybettiği saldırıları hatırlatan El-Hicri, “Bu, Suriye’nin karanlık rejimi ve Şam’dan faaliyet gösteren tüm terör grupları tarafından alınmış bir karardı. Bu bir soykırımdı” ifadelerini kullandı.

SOHR: Süveyda’da can kaybı 2 bin 47’ye yükseldi
SOHR: Süveyda’da can kaybı 2 bin 47’ye yükseldi
15 Eylül 2025

“İsrail bizi soykırımdan kurtardı”

Temmuz 2025’ten bu yana Süveyda’nın tam seferberlik hâlinde olduğunu belirten El-Hicri, Suriye geçici hükümetinin hâlen vilayetin yüzde 5’ine denk gelen ve yakılmış durumda olan 36 köyü kontrol ettiğini söyledi.

“Son katliam, topluluğumuzu korumak için kimseye güvenemeyeceğimizi kanıtladı” diyen El-Hicri, Şam ile hiçbir temaslarının olmadığını belirterek, “İdeolojileri El-Kaide’ye dayanıyor ve Dürzi toplumu bu yapı altında yaşayamaz” ifadelerini kullandı.

El-Hicri ayrıca, “Ancak İsrail’in, soykırım devam ederken askeri olarak müdahale eden ve bizi kurtaran dünyadaki tek ülke olduğu bir sır değil. Bu, katliamı gerçekten durduran hava saldırılarıyla gerçekleşti” dedi.

İsrail, Dürzi milislerle çatışan Şam komutasındaki tanklara havadan saldırdı
SÜVEYDA'DA ÇATIŞMA SÜRÜYOR
İsrail, Dürzi milislerle çatışan Şam komutasındaki tanklara havadan saldırdı
15 Temmuz 2025

“Bağımsız bir Dürzi bölgesi istiyoruz”

İsrail ile Suriye’deki Dürziler arasındaki bağların yeni olmadığını vurgulayan El-Hicri, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ilişki Esad rejiminin düşüşünden çok önce kuruldu. Kan ve aile bağları var; bu doğal bir bağ. İsrail, hukuka ve uluslararası normlara dayalı bir devlet. Bizim de özlemini duyduğumuz ideoloji bu. Barış yanlısıyız, saldırgan değiliz ve özgün kimliğimizi korumak istiyoruz. Biz yalnızca özerk yönetim değil, bağımsız bir Dürzi bölgesi talep ediyoruz.

“Kendimizi İsrail’in stratejik çerçevesinin bir parçası ve İsrail’le müttefik bir güç olarak görüyoruz. Bu ilişki uluslararası düzeyde ve son derece önemlidir. Gelecekteki düzenlemeler için tek sorumlu ve yetkili aktör İsrail’dir.”

*Süveyda ve çevresi, Dürzi güçlerinin kontrolünde bulunuyor. İsrail ordusu, Şeyh (Hermon) Dağı ile Kuneytire ve çevresini (mor renkle gösterilen) Aralık 2024'ten bu yana işgal altında tutuyor. (Harita: Liveuamap)

“Suriye bölünmeye gidiyor”

Temel taleplerinin tam bağımsızlık olduğunu belirten El-Hicri, geçiş sürecinde İsrail gözetiminde bir özerk yönetimin mümkün olabileceğini ifade ederek, “Suriye bölünmeye, özerk ve bağımsız bölgelerin oluşumuna doğru gidiyor. Gelecek bu. Orta Doğu’da azınlıklar ve bölgesel istikrar için daha iyi bir gelecek böyle inşa edilecek” dedi.

Suriyeli Aleviler ve Dürzilerden Şeyh Maksud ve Eşrefiye saldırılarına tepki
Suriyeli Aleviler ve Dürzilerden Şeyh Maksud ve Eşrefiye saldırılarına tepki
8 Ocak 2026

(VC)

Dürziler Suriye Hikmet el-Hicri İsrail-Suriye ilişkileri
