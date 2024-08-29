Suriyeli çocuğa şiddet uygulayan erkek hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul’da metroda Suriyeli çocuğa şiddet uygulayan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da metroda saç tokası satan Suriyeli çocuğa şiddethttps://t.co/bGkgJzENLQ pic.twitter.com/D5L8nfFnFB — Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) August 28, 2024

Haber ilk olarak Mezopotamya Ajansı’nda yer almıştı.

X’te açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları söyledi:

“İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar.”

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(EMK)