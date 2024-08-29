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Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 09:43
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2024 10:17
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Suriyeli çocuğa şiddet uygulayan erkek hakkında soruşturma başlatıldı

Tunç, “Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır” dedi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta bir metro veya tren vagonunda çekilmiş bir sahne görülüyor. Görüntüde, vagonun içindeki kişilerden biri, oturmakta olan bir çocuğa doğru eğilmiş bir şekilde duruyor. Ayakta duran kişinin bedeni biraz öne eğilmiş ve çocuğa doğru konuşuyor gibi görünüyor. Çocuk ise oturmuş ve bir elini yukarıya kaldırmış, sanki bir şey anlatmaya çalışıyor gibi. Fotoğraftaki kişilerin yüzleri flu veya bulanıklaştırılmış, muhtemelen kimliklerini gizlemek için. Fotoğrafta ayrıca diğer yolcuların da bulunduğu gözüküyor; arka planda oturmuş başka bir kişi dikkat çekiyor. Ortam, trenin

İstanbul’da metroda Suriyeli çocuğa şiddet uygulayan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber ilk olarak Mezopotamya Ajansı’nda yer almıştı.

X’te açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları söyledi:

“İstanbul’da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar.”

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