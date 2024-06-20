Suriyeli Ali Veli 100 gündür nerede?

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), tutuklu yargılandığı davada 12 Mart’ta serbest bırakılan Suriyeli mahpus Ali Veli’den 100 gündür haber alınamadığını açıkladı.

Bugün yapılan yazılı açıklamaya göre, Ali Veli, Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilmeden önce ailesini arayarak kendisinin geri gönderme merkezine götürülmek üzere jandarmaya teslim edileceğini söyledi.

Fotoğraf: MA

İşkence görüntüleri

Ardından yaşananlar hakkında CİSST şu bilgileri verdi:

“Daha sonra, Türkiye alan kodu olan bir numara üzerinden aileyi arayan kişiler ‘Ali Veli’nin babasıyla takas edilmesi halinde serbest bırakılacağını’ belirtiyorlar. Kısa bir süre sonra, aynı numara üzerinden aileye, Ali Veli’nin işkence görüntüleri gönderiliyor. Bu görüntüler, 1 Nisan itibariyle çeşitli haber ve sosyal medya paylaşımları üzerinden kamuoyuna yansıdı.”

“Sınır dışı” iddiası

Ailenin Nisan ayı başında Mardin İHD Şubesi’ne başvurusundan sonra, Ali Veli’nin hukuki sürecini de takip eden Mardin İHD Eş Başkanı olan Avukat Gülistan Duran Altuntaş’ın Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yaptı. Açılan soruşturmada, 13 Mayıs’ta takipsizlik kararı verildi.

Açıklamaya göre Emniyet, “gönüllü geri dönüş” kapsamında Ali Veli’nin Gaziantep’ten Suriye’ye sınır dışı edildiğini öne sürdü, ancak Ali Veli hakkındaki dosyada sınır dışı edilme sürecine dair herhangi bir imzalı evrak bulunmuyor.

17 yaşında tutuklandı

CİSST, Ali Veli’nin tutuklandığında 17 yaşında olmasına rağmen Türkiye’ye girdiği esnada üzerinde farklı bir kimlik olması dolayısıyla resmi kayıtlara 19 yaşında olarak geçtiğini ve bu sebepten hakkında “Suça Sürüklenen Çocuk” sıfatıyla işlem yapılmadığını açıkladı:

“Avukat Gülistan Duran Altuntaş’ın başvurularına rağmen, iki ülke arasındaki olumsuz ilişkilerin de etkisiyle, mahkeme heyeti tarafından Ali Veli’nin çocuk yaşta olduğu kabul edilmedi.”

Cevap bekleyen sorular

CİSST, açıklamasında, Ali Veli’nin Suriye’ye sınır dışı edilmiş olmasının hak ihlali olduğunu ve birçok konunun karanlıkta kaldığını belirtti:

“100 gündür kendisinden haber alınamayan Ali Veli’nin tutuklu bulunduğu hapishaneden hangi tarihte tahliye edildiği, hangi kolluk birimine teslim edildiği, sonrasında hangi geri gönderme merkezinde kaç gün tutulduğu, Suriye’ye sınır dışı edildiyse hangi tarihte hangi saatte nasıl sınır dışı edildiği, işkence görüntülerinin nerede ne zaman kayıt altına alındığı, aileyi tehdit eden kişileri arayan numaranın kim üzerine kayıtlı olduğu ve daha birçok soru resmi kurumlar tarafından yanıtlanmayı bekliyor.

Dernek, tüm kamu idarelerini sorumluluk almaya çağırdı ve 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde Ali Veli’nin nerede olduğunu sordu.

(AS)