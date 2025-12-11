ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 11 Aralık 2025 15:30
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2025 16:00
2 dk Okuma

GAZAL GAZAL ÇAĞRI YAPMIŞTI

Suriyeli Alevilerin ‘Onur Grevi’ dördüncü gününde

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Şeyh Gazal Gazal’ın beş günlük grev çağrısının ardından Alevilerin yoğun yaşadığı bölgelerde dükkânların kepenk kapattığını, memurların iş bıraktığını ve ailelerin çocuklarını okullara göndermediğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

Suriyeli Alevilerin ‘Onur Grevi’ dördüncü gününde
Fotoğraf: Al Mayadeen

Suriye ve Diaspora Yüksek Alevi İslam Konseyi Başkanı Şeyh Gazal Gazal’ın çağrısıyla 8 Aralık’ta başlayan ‘Onur Grevi’, dördüncü gününde devam ediyor.

Londra merkezli, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, Alevilerin yoğun yaşadığı, “sahil bölgesi” olarak bilinen Lazkiye ve Tartus vilayetleri ile Hama ve Humus’un kırsal bölgelerinde greve geniş katılım var.

Suriyeli Alevilerin önde gelen liderlerinden Şeyh Gazal Gazal, Esad ailesinin 53 yıllık hâkimiyeti ile Baas Partisi’nin 61 yıllık iktidarının sona erdiği 8 Aralık’ın yıldönümünden 12 Aralık’a kadar sürecek beş günlük bir grev çağrısı yapmıştı. 6 Aralık’ta yayımladığı video mesajda “Çöküş gününün istibdadın çöküşü olması bekleniyordu. Ancak ‘özgürlük’ sloganı altında bu vatandan geriye kalan da gerçek anlamda çöktü” diyen Gazal, grevin Eş-Şara yönetimine karşı ‘barışçıl bir yanıt’ niteliği taşıdığını belirtmişti. Gazal, Alevileri hedef alan saldırılar karşısında susmayacaklarını ve haklarını talep etmekten geri durmayacaklarını vurgulamıştı.

SOHR aktivistleri, Alevilerin yoğun yaşadığı bölgelerde dükkânların kepenk kapattığını, memurların iş bıraktığını ve ailelerin çocuklarını okullara göndermediğini bildirdi.

Greve katılan Alevilerin sosyal medyada paylaştığı bazı mesajlar şöyle: “Şeyh Gazal’ın yanındayız”, “Grev, haklarımız ve onurumuz içindir”, “Alevi halkının kanı ucuz değildir”, “Geri adım yok.”

Öte yandan, SOHR’a bilgi veren Humus’tan yerel kaynaklar, okul müdürlerinin devamsızlık yapan öğrencileri okuldan atma ve kayıtlarını silme tehdidinde bulunduğunu, velilerinin de okul idarelerine çağrıldığını aktardı.

*Humus’un batı kırsalındaki El-Kabu beldesinde bulunan bir okulda bugün çekilen görüntüler:

SURİYE'DE ALEVİLER SALDIRI ALTINDA
