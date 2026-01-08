ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:55 8 Ocak 2026 17:55
 SG: Son Güncelleme: 08.01.2026 18:50 8 Ocak 2026 18:50
Okuma Okuma:  3 dakika

Suriyeli Aleviler ve Dürzilerden Şeyh Maksud ve Eşrefiye saldırılarına tepki

Suriye ve Diaspora Yüksek Alevi İslam Konseyi saldırıları kınarken, Süveyda’da Dürziler Şeyh Maksud ve Eşrefiye halkıyla dayanışma eylemi düzenlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Suriyeli Aleviler ve Dürzilerden Şeyh Maksud ve Eşrefiye saldırılarına tepki
*Süveyda'da Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleriyle dayanışma eylemi, 8 Aralık 2026. (Fotoğraf: Al-Suwayda25/X)

Suriyeli Aleviler ve Dürziler, geçici hükümete bağlı güçlerin Halep kentinin kuzeyindeki Kürt mahalleleri Şeyh Maksud/Şêx Meqsûd ve Eşrefiye’ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Suriye ve Diaspora Yüksek Alevi İslam Konseyi, Facebook sayfasında yayımladığı yazılı açıklamada, Suriye’nin sahil bölgelerinde ve Halep’te güvenlikçi politikaların sürdürülmesinin ülkeyi “kapsamlı bir çöküşe” sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Konsey, “Ülkeyi hukuk ve kurumlar yerine şiddet ve dışlama mantığıyla yönetmekte ısrar eden herkes bu süreçten sorumludur” ifadelerini kullandı.

Keyfî gözaltıların ve saha infazlarının sona erdirilmesini, sivil mahallelerden tüm silahlı unsurların çekilmesini ve ayrım gözetmeksizin tüm sivillerin korunmasının güvence altına alınmasını talep eden Konsey, uluslararası topluma da yaşanan ihlaller karşısında sessiz kalmama çağrısında bulundu.

SDG: Halep’te askerî varlığımız bulunmuyor
ŞEYH MAKSUD VE EŞREFİYE’YE SALDIRILARDA 3. GÜN
SDG: Halep’te askerî varlığımız bulunmuyor
8 Ocak 2026

Süveyda’da dayanışma eylemi

Suriye’nin güneyinde, Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı Süveyda kentinde, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleriyle dayanışma amacıyla bir eylem düzenlendi.

Suwayda Press’in aktardığına göre, kent merkezindeki El-Kerame Meydanı’nda yapılan eylemde Dürzi ve Rojava bayrakları açıldı; “Özgürlük ertelenmez. Ya adalet ya hiç” yazılı dövizler taşındı.

Protestocular, Halep’teki Kürt mahallelerine yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Halep’teki Kürt mahallelerine yönelik devam eden saldırılara karşı Kuzeydoğu Suriye’nin birçok bölgesinde de geniş katılımlı protestolar düzenlendiğini bildirdi.

Göstericiler, mahallelere yönelik bombardımanın derhal durdurulmasını talep eden sloganlar atarken, sivillere yönelik “toplu cezalandırma politikası”nı ve yoğun kuşatmayı kınadı. Eylemciler ayrıca, üçüncü gününe giren saldırılar karşısında uluslararası sessizliğe dikkat çekti.

“Şeyh Maksud ve Eşrefiye halkının meşru taleplerini destekliyoruz”

Süveyda Yüksek Hukuk Komitesi, dün (7 Ocak) yayımladığı yazılı açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de sivillere yönelik saldırıları kınadığını belirterek, bölge halkının yaşam, güvenlik ve emniyet hakkına yönelik meşru taleplerini desteklediğini duyurdu.

Saldırıları büyük bir endişe ve tepkiyle takip ettiğini belirten komite, “Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de yaşananlar, uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerinin açık bir ihlali ve çatışma sırasında sivillerin korunmasına ilişkin kuralların ciddi biçimde çiğnenmesi anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Komite ayrıca, 10 Mart anlaşmasına bağlı kalınması, toplumsal barışı tehdit eden ve sivillerin hayatını tehlikeye atan her türlü şiddet eyleminin durdurulması çağrısında bulundu.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
süveyda Suriye ve Diaspora Yüksek Alevi İslam Konseyi suriyeli kürtler suriyeli aleviler Dürziler şeyh maksud Eşrefiye Halep Kürt mahalleleri
ilgili haberler
HALEP İÇİN YÜRÜYÜŞLER YAPILDI
"Kobanê'yi nasıl savunduysak Rojava'yı da savunacağız"
8 Ocak 2026
/haber/kobane-yi-nasil-savunduysak-rojava-yi-da-savunacagiz-315384
Halep’teki Kürt mahalleleri ve 1 Nisan Anlaşması
8 Ocak 2026
/haber/halepteki-kurt-mahalleleri-ve-1-nisan-anlasmasi-315383
ŞEYH MAKSUD VE EŞREFİYE’YE SALDIRILARDA 3. GÜN
SDG: Halep’te askerî varlığımız bulunmuyor
8 Ocak 2026
/haber/sdg-halepte-askeri-varligimiz-bulunmuyor-315375
Suriye: Halep'te "askeri hedef" ilan edilen Kürt mahallelerinde sokağa çıkma yasağı başlatıldı
7 Ocak 2026
/haber/suriye-halep-te-askeri-hedef-ilan-edilen-kurt-mahallelerinde-sokaga-cikma-yasagi-baslatildi-315353
Şam yönetimi, Halep’teki Kürt mahallelerini ‘askeri hedef’ ilan etti
7 Ocak 2026
/haber/sam-yonetimi-halepteki-kurt-mahallelerini-askeri-hedef-ilan-etti-315341
