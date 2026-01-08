Suriyeli Aleviler ve Dürzilerden Şeyh Maksud ve Eşrefiye saldırılarına tepki

Suriyeli Aleviler ve Dürziler, geçici hükümete bağlı güçlerin Halep kentinin kuzeyindeki Kürt mahalleleri Şeyh Maksud/Şêx Meqsûd ve Eşrefiye’ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Suriye ve Diaspora Yüksek Alevi İslam Konseyi, Facebook sayfasında yayımladığı yazılı açıklamada, Suriye’nin sahil bölgelerinde ve Halep’te güvenlikçi politikaların sürdürülmesinin ülkeyi “kapsamlı bir çöküşe” sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Konsey, “Ülkeyi hukuk ve kurumlar yerine şiddet ve dışlama mantığıyla yönetmekte ısrar eden herkes bu süreçten sorumludur” ifadelerini kullandı.

Keyfî gözaltıların ve saha infazlarının sona erdirilmesini, sivil mahallelerden tüm silahlı unsurların çekilmesini ve ayrım gözetmeksizin tüm sivillerin korunmasının güvence altına alınmasını talep eden Konsey, uluslararası topluma da yaşanan ihlaller karşısında sessiz kalmama çağrısında bulundu.

ŞEYH MAKSUD VE EŞREFİYE’YE SALDIRILARDA 3. GÜN SDG: Halep’te askerî varlığımız bulunmuyor

Süveyda’da dayanışma eylemi

Suriye’nin güneyinde, Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı Süveyda kentinde, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleriyle dayanışma amacıyla bir eylem düzenlendi.

Suwayda Press’in aktardığına göre, kent merkezindeki El-Kerame Meydanı’nda yapılan eylemde Dürzi ve Rojava bayrakları açıldı; “Özgürlük ertelenmez. Ya adalet ya hiç” yazılı dövizler taşındı.

Protestocular, Halep’teki Kürt mahallelerine yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

#شاهد ناشطون يرفعون الأعلام الكردية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء اليوم الخميس، في وقفة تضامنية مع حيي الأشرفية والشيخ مقصود المحاصرين في حلب، وفق مراسل السويداء برس. pic.twitter.com/AMhtjZfYag — السويداء برس (@presssuwayda) January 8, 2026

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Halep’teki Kürt mahallelerine yönelik devam eden saldırılara karşı Kuzeydoğu Suriye’nin birçok bölgesinde de geniş katılımlı protestolar düzenlendiğini bildirdi.

Göstericiler, mahallelere yönelik bombardımanın derhal durdurulmasını talep eden sloganlar atarken, sivillere yönelik “toplu cezalandırma politikası”nı ve yoğun kuşatmayı kınadı. Eylemciler ayrıca, üçüncü gününe giren saldırılar karşısında uluslararası sessizliğe dikkat çekti.

عدسة #المرصد_السوري : خروج أهالي مدينة #القحطانية في ريف #الحسكة بمسيرة منددة للهـ ـجـ ـمات العـ ـنـ ـيـ ـفة على حيي #الأشرفية و #الشيخ_مقصود . pic.twitter.com/ZM6119UBbz — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) January 8, 2026

“Şeyh Maksud ve Eşrefiye halkının meşru taleplerini destekliyoruz” Süveyda Yüksek Hukuk Komitesi, dün (7 Ocak) yayımladığı yazılı açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de sivillere yönelik saldırıları kınadığını belirterek, bölge halkının yaşam, güvenlik ve emniyet hakkına yönelik meşru taleplerini desteklediğini duyurdu. Saldırıları büyük bir endişe ve tepkiyle takip ettiğini belirten komite, “Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de yaşananlar, uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerinin açık bir ihlali ve çatışma sırasında sivillerin korunmasına ilişkin kuralların ciddi biçimde çiğnenmesi anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Komite ayrıca, 10 Mart anlaşmasına bağlı kalınması, toplumsal barışı tehdit eden ve sivillerin hayatını tehlikeye atan her türlü şiddet eyleminin durdurulması çağrısında bulundu.

