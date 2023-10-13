Suriyeli aktivist Adem Maarastawi gözaltına alındı

Göçmen işçilerin hak mücadelesinde aktif olarak çalışan Suriyeli Adem Maarastawi gözaltına alındı.

Göçmen Sendikası Girişimi, Maarastawi’nin Tuzla Geri Gönderme Merkezine gönderildiğini duyurdu.

Girişim, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda “Göçmenlerin haklarını savunmak suç değildir. Adem Maarastawi ve ailesinin yanındayız. Adem Maarastawi serbest bırakılsın!” dedi.

Göç Günlüğü’nden yapılan açıklamada ise; şöyle denildi:

“Adem Maarastawi, 2012 yılında Suriye’den Türkiye'ye yasal olarak giriş yaptı. Tekstil ve inşaat gibi sektörlerde yıllar boyunca çalıştı. 2015 yılında Suriye pasaportu çalındı. Yaşadığı maddi ve manevi zor şartlardan ötürü yıllardır ikamet ettiği İstanbul'dan geçici koruma temin etmek konusunda eksik kaldı. 2019 yılında İstanbul yeni geçici koruma kayıtlarına kapandı, ama Adem işine bağlı olarak İstanbul'da ikamet etmeye devam etti.

“2022 yılında geçici korumaya başvurdu, sistem onu Kırşehir’e yönlendirdi. Ancak kimliğini teslim alması için 4 ay boyunca her hafta imza atması gerekiyordu. Kırşehir’de iş bulamadığından ve maddi birikimi olmadığından İstanbul'daki işinden vazgeçemedi, imzaları atamadı, geçici koruma kimliğini alamadı.

“İyi düzeyde Türkçe bilen, mülteci ve göçmen çalışmalarında aktif olan Adem Maarastawi, bugün iş yerine düzenlenen baskın sonucu gözetim altına alındı.

“Geçici koruma kimliği olmadığı gerekçesi ile sınırdışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

“Suriye halen savaşın sürdüğü bir ülke. Adem 11 yıldır Türkiye’de yaşıyor. Hiçbir adli soruşturması söz konusu değil. Geçici koruma kimliğini alması için bir süre tanınmalı, en azından Kırşehir’e gönderilmeli. Sınır dışı edilmesi hukuka uygun değil. Yetkilileri bir an önce sorunu çözmeye, Adem Maarastawi’yi serbest bırakmaya davet ediyoruz.”