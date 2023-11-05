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HABER
Yayın Tarihi: 5 Kasım 2023 16:04
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2023 09:45
2 dk Okuma

Suriye’deki ABD üssünü hedef alan kamikaze dron düşürüldü

"Irak'taki İslami Direniş" adlı örgüt, Suriye kuzeydoğusunda ABD güçlerinin konuşlandığı Tel Baydar üssünü kamikaze dron ile hedef aldıklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/05/suriyedeki-abd-ussunu-hedef-alan-siha-dusuruldu.jpg
Fotoğraf: Suriye İnsan Hakları Gözlemevi

Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü “Irak’taki İslami Direniş” (El-Mukavemet’ul İslamiyye fi Irak) bölgedeki ABD üslerini hedef almayı sürdürüyor.

Örgüt, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'nin batısında yer alan Tel Baydar'daki ABD üssünü kamikaze dronla hedef aldığını açıkladı.

"Irak'taki İslami Direniş"e yakın sosyal medya hesaplarında paylaşılan açıklamada "Mücahitlerimiz dronlarla Suriye'nin Haseke şehrinin batısındaki Amerikan işgal üssü Tel Baydar'ı hedef aldı ve doğrudan vurdu," denildi.

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SOHR'un iddiası

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Arapça geçtiği haberinde ABD güçlerinin Rojava’da Türkiye’ye ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüğünü öne sürdü.

SOHR, X hesabı ve internet sitesi üzerinden SİHA'nın düşürülmesinden sonra fotoğraflar paylaştı. 

Ancak bir süre sonra söz konusu haberini silen SOHR, Tel Baydar'daki ABD üssünü hedef alan SİHA'nın Irak'tan geldiğini yazdı.

ABD güçleri 5 Ekim’de de Türkiye’ye ait bir SİHA’yı düşürmüştü.

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(TY)

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