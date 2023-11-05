Suriye’deki ABD üssünü hedef alan kamikaze dron düşürüldü
Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü “Irak’taki İslami Direniş” (El-Mukavemet’ul İslamiyye fi Irak) bölgedeki ABD üslerini hedef almayı sürdürüyor.
Örgüt, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'nin batısında yer alan Tel Baydar'daki ABD üssünü kamikaze dronla hedef aldığını açıkladı.
"Irak'taki İslami Direniş"e yakın sosyal medya hesaplarında paylaşılan açıklamada "Mücahitlerimiz dronlarla Suriye'nin Haseke şehrinin batısındaki Amerikan işgal üssü Tel Baydar'ı hedef aldı ve doğrudan vurdu," denildi.
Lübnan-Suriye-Irak hattında gerilim tırmanıyor
الطيران المسيّر "للمقاومة الاسلامية" في #العراق يدك قاعدة "الإحتلال الامريكي" تل بيدر غرب مدينة #الحسكة .https://t.co/qyggenFzg3 pic.twitter.com/qobOXdwndy— أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) November 5, 2023
SOHR'un iddiası
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Arapça geçtiği haberinde ABD güçlerinin Rojava’da Türkiye’ye ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüğünü öne sürdü.
SOHR, X hesabı ve internet sitesi üzerinden SİHA'nın düşürülmesinden sonra fotoğraflar paylaştı.
Ancak bir süre sonra söz konusu haberini silen SOHR, Tel Baydar'daki ABD üssünü hedef alan SİHA'nın Irak'tan geldiğini yazdı.
ABD güçleri 5 Ekim’de de Türkiye’ye ait bir SİHA’yı düşürmüştü.
Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’nin vurduğu SİHA’yla ilgili açıklama
(TY)