Suriye’deki ABD üslerine eşzamanlı saldırılar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına paralel olarak Irak ve Suriye sahasındaki ABD güçlerine yönelik saldırılar da devam ediyor.

Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü “Irak’taki İslami Direniş” (El-Mukavemet’ul İslamiyye fi Irak) adlı yapı, Suriye’de ABD askerlerini konuşlu olduğu üç üssü dün (23 Ekim) kamikaze dronlarla hedef aldıklarını açıkladı.

Suriye’nin güneybatısında ABD güçleri ve ÖSO'ya bağlı “Devrim Komandoları Ordusu” adlı örgütün konuşlu olduğu El-Tenef üssü, Deyrizor vilayetindeki El-Ömer petrol sahası yakınlarındaki üs ile Şeddadi bölgesindeki bir üsse saldırı düzenlendi.

CENTCOM’dan açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda El-Tenef üssüne yönelik saldırıyı doğrularken, iki kamikaze dronun ‘hedeflerine ulaşamadan’ imha edildiğini, herhangi bir can kaybı ve maddi hasarın olmadığını belirtti.

Irak’ta ABD üssü bir kez daha hedef alındı

Biden basın toplantısını yarıda kesti

ABD Başkanı Joe Biden, ‘Bidenomics’ isimli bir programda konuşma yaparken “Özür dilerim ama durum odasına gitmem gerekiyor. Bir konu geldi, onu halletmem gerekiyor” dedi.

Biden’ın Suriye’de hedef alınan ABD üsleri nedeniyle toplantıyı yarıda kestiği öne sürüldü.

Kısa süre sonra Beyaz Saray, Biden'ın Filistin-İsrail savaşı hakkında bilgilendirilmek için durum odasına gittiğini duyurdu.

Açıklamada, “Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, bugün ulusal güvenlik ekibinden İsrail ve Gazze’deki son gelişmelere ilişkin bilgi aldı” denildi.

Fotoğraf: The White House/X

Yedi günde 11 saldırı

“Irak’taki İslami Direniş”, 17 Ekim’de yaptığı açıklamada Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarına tepki olarak bölgedeki ABD üslerini hedef alacağını açıklamıştı.

Örgüt, 23 Ekim'deki saldırılarla birlikte son yedi günde Irak, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Suriye'deki ABD üslerine yönelik toplam 11 saldırı düzenledi:

17 Ekim 2023: Irak'ın Anbar vilayetindeki Ayn el-Esad Hava Üssü'ne dron saldırısı

17 Ekim 2023: IKBY’nin başkenti Erbil'in yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Harir Askeri Üssü’ne dron saldırısı

19 Ekim 2023: Suriye'nin Rif Şam vilayetine bağlı olan ve Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan El-Tenef üssüne dron saldırısı

19 Ekim 2023: Suriye’nin Deyrizor vilayetindeki Koniko gaz sahası yakınlarında bulunan üsse roket saldırısı

19 Ekim 2023: Ayn el-Esad Hava Üssü'ne roket saldırısı

20 Ekim 2023: Harir Askeri Üssü’ne dron saldırısı

21 Ekim 2023: Ayn el-Esad Hava Üssü'ne dron saldırısı

22 Ekim 2023: Ayn el-Esad Hava Üssü’ne dron saldırısı

Irak ve Suriye'de ABD üslerine saldırı

(VC)