Suriye’de zam protestosu 8 kente yayıldı: Karayolları kapatıldı, ulaşım krizi çıktı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) aktardığı bilgilere göre, akaryakıt zamlarına karşı protestolar Halep, İdlib, Hama, Şam kırsalı, Dera, Rakka, Deyrezor ve Haseke’de düzenlendi.

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Protestocular uluslararası yolları kapattı

Protestocular, İdlib’de Maarat el-Numan kenti yakınlarında Halep-Şam uluslararası karayolunu trafiğe kapattı.

Halep’in Azez kenti ve çevresinde sokağa çıkan protestocular, Antep-Halep yolu Cemal Kavşağı yakınlarında kapatıldı. İhtaymilat, Hayyan, Ceyne ve El Bab’da da zamlara karşı gösteriler düzenlendi.

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Rakka’nın Mansura beldesi ve Hasiyuva köyünde yollar kapatılırken, Rakka-Tel Abyad yolu da ulaşıma kapatıldı.

Deyrezor’da ise Tayyana, Muhaymide, Haşam, Azbe, Muayzile, Kesra, Kebir ve Hısan bölgelerinde protestolar düzenlendi. Göstericiler lastik yakarak bazı yolları kapattı. Bazı ulaşım araçlarının sürücüleri de zamlara tepki olarak çalışmayı durdurdu.

Rojava'da çok sayıda bölgede protesto

Rojava’nın Haseke kentinde de Tel Hamis, Tel Temr, Haseke, Tel Barak, Şeddadi, Merkede ve 47. Bölge’de protestolar düzenlendi. Bazı bölgelerde yollar kapatılırken lastikler yakıldı. 47. Bölge’de protestocular, ham petrol taşıyan tankerlerin M4 karayolundan geçişini engelledi. Hama kentinde de Asi Meydanı’nda gösteri düzenlenirken bazı yollar kapatıldı.

Servisler durduruldu

Rudaw'da yer alan habere göre, Şam kırsalındaki Ceramana’da ise bazı servis sürücülerinin çalışmayı bırakmasının ardından ulaşım krizi ve yoğunluk yaşandı. Sürücüler, artan akaryakıt maliyetleri karşısında yeni ulaşım tarifesinin açıklanmamasına tepki gösterdi.

Dera’da da akaryakıt fiyatlarındaki artış ve bunun ulaşım ile yaşam maliyetlerine etkisine karşı gösteriler düzenlendi.

Akaryakıt zammı yüzde 40’a ulaştı Protestolar, Suriye’de yeni akaryakıt tarifesinin 13 Eylül’de yürürlüğe girmesinin ardından başladı. Yeni düzenlemeyle mazot fiyatı yaklaşık yüzde 40, benzin fiyatı ise yaklaşık yüzde 26 artırıldı. Suriye yönetimi, zam kararını küresel enerji maliyetleri, ithalat giderleri ve Banyas Rafinerisi’nin bakıma alınmasıyla gerekçelendirdi. Artışın özellikle ulaşım maliyetlerini yükseltmesinden endişe edilirken, bunun tarım, üretim, gıda ve temel hizmetlerin fiyatlarına da yansımasından korkuluyor. Hama’da Meryem Ana heykeli yakınında patlama Protestoların Hama’ya yayıldığı sırada kentte ayrıca Meryem Ana heykelinin bulunduğu bölgede bir patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre patlamanın el yapımı patlayıcıdan (EYP) kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Patlamanın, kentte akaryakıt zamları ve kötüleşen ekonomik koşullara karşı Asi Meydanı’nda gösteri düzenlendiği saatlere denk geldiği bildirildi. Patlamanın protestolarla bağlantılı olup olmadığına ilişkin ise şu aşamada kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

(FY)