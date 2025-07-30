Suriye’de yargısız tutukluluk: Binlerce kişi sekiz aydır cezaevinde

Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) liderliğindeki İslamcı grupların Suriye’de 8 Aralık 2024’te iktidarı ele geçirmesinin üzerinden yaklaşık sekiz ay geçti.

Londra merkezli, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) raporuna göre, iktidar değişikliğini takiben yeni yönetime bağlı güçler tarafından alıkonulan 8 binden fazla kişi, haklarında net bir suçlama ve yargılama süreci olmaksızın cezaevlerinde tutuluyor.

Resmî makamların bu dosyalar hakkında sessizliğini koruması ve herhangi bir çözüm sinyali vermemesi, ailelerin endişesini artırırken insan hakları örgütlerinin tepkisini de büyütüyor.

SOHR’a göre, söz konusu tutuklamalar, Esad yönetiminin çöküşünü izleyen 8, 9 ve 10 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen geniş çaplı baskınlarla başladı. Bu operasyonlarda, mezhepsel gerekçelerle ya da ihbarlara dayanarak sağlık personeli, askerî ve sivil kadrolar hedef alındı. Tutuklamalarda ne bir yasal denetim ne de bağımsız bir inceleme süreci işletildi.

Gözlemevi, son aylarda bazı tutukluların serbest bırakıldığını, ancak bu durumun resmî açıklamalara konu olmadan ve hukuki süreçler işletilmeden gerçekleştiğini belirtti; “Bu da kararların hangi ölçütlerle alındığı ve kimler tarafından yönlendirildiği konusunda soru işaretleri doğuruyor,” dedi.

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“Harem Cezaevi’nde sağlık çalışanları tutuluyor”

SOHR, son aylarda Adra, Hama ve Harem cezaevlerinden bazı tutukluların İdlib ve Afrin başta olmak üzere farklı cezaevlerine nakledildiğini, ancak bu süreçte haklarında herhangi bir hukuki adım atılmadığını bildirdi:

“Güvenilir kaynaklara göre, Harem Cezaevi’nde tutulanlar arasında doktorlar ve sağlık çalışanları da yer alıyor. Rejim döneminde sağlık kurumlarında görev yapmış bu kişilere, aylar süren tutukluluklarına rağmen herhangi bir suçlama yöneltilmediği gibi, sorgulama da yapılmadı. Ayrıca herhangi bir ihlal ya da suç işlediklerine dair bir kanıta da ulaşılamadı.

Bazı tutukluların ailelerine sınırlı da olsa ziyaret izni verilmiş olmakla birlikte, çoğunluk hâlâ yargı önüne çıkarılmaksızın ve soruşturma yapılmaksızın tutuluyor. Bu da tutukluların geleceği üzerindeki belirsizliği daha da artırıyor.”

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Tutuklamaların keyfî, siyasî ve mezhepsel saiklerle yürütüldüğünü vurgulayan SOHR, hükûmetin bu konuda yurttaşlardan ve insan hakları kuruluşlarından gelen çağrılara tamamen kayıtsız kaldığına dikkat çekti.

Gözlemevi, suç işledikleri kanıtlanmamış tüm tutukluların derhâl serbest bırakılması, adalet ilkelerine saygı gösterilmesi ve hukukun eksiksiz biçimde işletilmesi yönündeki çağrısını yineledi.

(VC)