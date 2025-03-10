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Yayın Tarihi: 10 Mart 2025 12:00
 ~ Son Güncelleme: 10 Mart 2025 12:48
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ALEVİLERE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Suriye’de sivil can kaybı sayısı 973’e yükseldi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, sahil bölgesi ve Lazkiye Dağları’nda Alevi sivillere yönelik saldırıların sürdüğünü belirterek, “2011’den bu yana en yüksek ölüm oranlarına ulaşıldı,” dedi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Suriye’de sivil can kaybı sayısı 973’e yükseldi
*Yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri Lazkiye'de, 8 Mart 2025. (Fotoğraf: AA)

Suriye’de yeni yönetime bağlı güvenlik güçlerinin, ülkenin batısında “sahil bölgesi” olarak bilinen Lazkiye ve Tartus vilayetleri ile Hama ve Humus kırsalında yaşayan Alevilere yönelik saldırıları sürüyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, Tartus’un Kuneytire Mahallesi, Baniyas ilçesi, Lazkiye’deki Datur Mahallesi ile Hama’ya bağlı Masyaf kırsalındaki Ramliya ve Rasafe köylerinde yeni katliamlar yaşandı.

SOHR verilerine göre, Alevilere yönelik 39 katliamda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 973 kişi hayatını kaybetti.

Lazkiye’de 545, Tartus’ta 262, Hama’da 156, Humus’ta 10 sivilin öldürüldüğü belirtildi.

Yeni yönetime bağlı güvenlik güçlerinin sahil bölgesindeki ‘güvenlik operasyonları’ ile başlayan ve 6 Mart’ta eski Suriye ordusu unsurlarının Lazkiye kırsalında güvenlik güçlerine yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, 7 Mart itibarıyla etnik temizlik saldırılarına ve toplu infazlara dönüştü.
Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
10 Mart 2025

Uluslararası topluma acil müdahale çağrısı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, sadece Lazkiye ve Tartus’ta 807 sivilin infaz edildiğini, bu kişiler arasında Alevi olmayanların da bulunduğunu belgeledi.

SOHR verilerine göre, sivil can kayıplarının günlere ve bölgelere göre dağılımı şöyle:

  • 6 Mart: Humus’ta 1 can kaybı
  • 7 Mart: Tartus’ta 62, Lazkiye’de 98 can kaybı
  • 8 Mart: Lazkiye’de 227, Tartus’ta 55, Hama’da 79, Humus’ta 5 can kaybı
  • 9 Mart: Tartus’ta 103, Lazkiye’de 194, Hama’da 6 can kaybı
  • 10 Mart: Lazkiye’de 26, Tartus’ta 42, Hama’da 71, Humus’ta 4 can kaybı

Toplu infaz, evlerin yakılması ve zorla göç ettirme olaylarına uluslararası kamuoyunun kayıtsız kaldığını belirten SOHR, uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulunarak uzman araştırma ekiplerinin bölgeye gönderilmesini talep etti. 

SOHR, Şam yönetimine de çağrıda bulunarak, toplu infazları gerçekleştiren güvenlik güçlerinin yargılanmasını ve cezasızlık politikasına son verilmesini istedi.

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“2011’den bu yana en yüksek ölüm oranı”

Cezasızlığın suçların tekrarlanmasını teşvik ettiğini ve Suriye’nin toplumsal barışını hedef aldığını vurgulayan SOHR, ülkenin iç savaşın eşiğinde olduğunu belirtti:

“Sahil bölgesinde, eski rejime bağlı milisler ile hükümet güçleri arasındaki kanlı çatışmalarda yüzlerce kişi öldü ve 2011’den bu yana en yüksek ölüm oranlarına ulaşıldı. Bu şiddet ortamının devam etmesi halinde, hükümetin sessizliği ve müdahale eksikliğinin sonuçları daha da ağırlaşacaktır.”

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“Alevi toplumu çaresiz durumda”

SOHR, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

“Alevi toplumu çaresiz durumda ve ‘otoritenin’ kendilerini korumamasına tepki göstererek Rusya’dan yardım istemeye başladı. Gözlemevi, bu durumun bölgedeki gerilimi daha da tırmandırabileceği konusunda uyarıyor.

“Suriye, tarih boyunca dini ve etnik çeşitliliği ile öne çıkan, toplulukların birlikte yaşadığı bir ülke olmuştur. Ancak bu hafta yaşanan şiddet olayları, otoritenin bireysel saldırılar olarak gördüğü olaylara karşı gevşek tutumunun bir sonucudur.

“7 Mart’tan itibaren, sahil bölgesi ve Lazkiye Dağları mezhepçi ve bölgesel temelli infazlara sahne oldu. Kadınlar ve çocuklar dâhil olmak üzere yüzlerce kişi öldürüldü. Güvenlik güçleri, Savunma Bakanlığı’na bağlı unsurlar ve beraberindeki milisler savaş suçu işleyerek insan haklarını ihlal etti. Ancak, failler hiçbir yaptırıma maruz kalmadı.

*Suriye’nin sahil bölgesi ve önemli askeri tesislerin konumu. (Harita: BBC/OpenStreetMap/Google) 

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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