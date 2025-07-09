Suriye’de Şam-Rojava zirvesi: ABD ve Fransa temsilcileri de masada

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nden siyasi ve askeri bir heyet, Suriye Geçiş Hükümeti ile yürütülen görüşmeler ve diyalog süreci kapsamında bugün Şam’a ulaştı.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi başkanlığındaki heyetin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği bildirildi.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) haberine göre, Şam’daki toplantıya ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Fransa’nın Suriye Özel Temsilcisi Jean-Baptiste Faivre de katıldı.

ANHA’ya göre, Özerk Yönetim heyeti, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed ile Kuzey ve Doğu Suriye Temsilciler Heyeti Eş Başkanı Foza Yusuf ve Suriye Gelecek Partisi Eş Başkanı Abdülhamid el-Mehbaş’tan oluşuyor.

*Ahmed eş-Şara ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 9 Temmuz 2025. (Fotoğraf: SANA)

Görüşmede hangi başlıklar var?

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Suriyeli bir Kürt yetkili, görüşmelerde dört ana başlığın ele alınacağını belirtti.

Kaynağa göre, Suriye devletinin gelecekteki yapısı ile Şam yönetimi ve Özerk Yönetim arasındaki ilişkinin çerçevesi, gündemin öncelikli konuları arasında yer alıyor. Ekonomik meseleler ile askerî yapının durumu da ele alınacak diğer başlıklar arasında bulunuyor.

Eş-Şara’dan SDG’ye: Federalizm girişimlerini reddediyoruz

Türkiye’den yayın yapan Suriye TV’ye konuşan, konuyla ilgili bilgili bir kaynak ise söz konusu görüşmenin, 10 Mart’ta Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında varılan anlaşmanın uygulanmasına yönelik bir adım olduğunu söyledi.

Kaynağa göre, anlaşmanın bazı maddelerinde, SDG’nin talebi ve Washington’un onayıyla değişiklik yapılması gündemde. Bu değişikliklerin, yıl sonuna kadar öngörülen uygulama takvimiyle birlikte, Suriyeli Kürtlerin taleplerine ilişkin düzenlemeleri de kapsayabileceği ifade ediliyor.

Aynı kaynak, Fransa’nın da ABD ile birlikte, SDG ile Şam arasında varılan anlaşmanın uygulanmasını denetleyeceğini ve sahada herhangi bir gerilimin önüne geçmeyi hedeflediğini belirtti.

Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı

(VC)