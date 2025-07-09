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Yayın Tarihi: 9 Temmuz 2025 14:45
 ~ Son Güncelleme: 9 Temmuz 2025 18:57
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Suriye’de Şam-Rojava zirvesi: ABD ve Fransa temsilcileri de masada

Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi başkanlığındaki heyet ile Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ve beraberindeki heyet, Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüşme gerçekleştirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Suriye’de Şam-Rojava zirvesi: ABD ve Fransa temsilcileri de masada
*Mazlum Abdi ve Ahmed eş-Şara anlaşma sonrası el sıkışıyor, 10 Mart 2025. (Fotoğraf: SANA)

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nden siyasi ve askeri bir heyet, Suriye Geçiş Hükümeti ile yürütülen görüşmeler ve diyalog süreci kapsamında bugün Şam’a ulaştı.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi başkanlığındaki heyetin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği bildirildi.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) haberine göre, Şam’daki toplantıya ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Fransa’nın Suriye Özel Temsilcisi Jean-Baptiste Faivre de katıldı.

ANHA’ya göre, Özerk Yönetim heyeti, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed ile Kuzey ve Doğu Suriye Temsilciler Heyeti Eş Başkanı Foza Yusuf ve Suriye Gelecek Partisi Eş Başkanı Abdülhamid el-Mehbaş’tan oluşuyor.
*Ahmed eş-Şara ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 9 Temmuz 2025. (Fotoğraf: SANA)

Görüşmede hangi başlıklar var?

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Suriyeli bir Kürt yetkili, görüşmelerde dört ana başlığın ele alınacağını belirtti.

Kaynağa göre, Suriye devletinin gelecekteki yapısı ile Şam yönetimi ve Özerk Yönetim arasındaki ilişkinin çerçevesi, gündemin öncelikli konuları arasında yer alıyor. Ekonomik meseleler ile askerî yapının durumu da ele alınacak diğer başlıklar arasında bulunuyor.

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Türkiye’den yayın yapan Suriye TV’ye konuşan, konuyla ilgili bilgili bir kaynak ise söz konusu görüşmenin, 10 Mart’ta Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında varılan anlaşmanın uygulanmasına yönelik bir adım olduğunu söyledi.

Kaynağa göre, anlaşmanın bazı maddelerinde, SDG’nin talebi ve Washington’un onayıyla değişiklik yapılması gündemde. Bu değişikliklerin, yıl sonuna kadar öngörülen uygulama takvimiyle birlikte, Suriyeli Kürtlerin taleplerine ilişkin düzenlemeleri de kapsayabileceği ifade ediliyor.

Aynı kaynak, Fransa’nın da ABD ile birlikte, SDG ile Şam arasında varılan anlaşmanın uygulanmasını denetleyeceğini ve sahada herhangi bir gerilimin önüne geçmeyi hedeflediğini belirtti.

Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı
Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı
10 Mart 2025

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
şam-rojava ilişkileri Suriye Mazlum Abdi ahmed eş-şara Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi şam yönetimi
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