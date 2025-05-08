ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2025 17:20
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2025 19:52
4 dk Okuma

Suriye’de Sahil Katliamı’nın üzerinden 60 gün geçti: “Cezasızlık sürüyor”

“Gerçek bir caydırıcılığın ve hesap verebilirlik ilkesinin yokluğu, yeni katliamların tekrarlanabileceği yönünde güçlü sinyaller veriyor.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Suriye’de Sahil Katliamı’nın üzerinden 60 gün geçti: “Cezasızlık sürüyor”
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Suriye’nin batısında “sahil bölgesi” olarak bilinen Lazkiye ve Tartus vilayetleri ile Hama ve Humus’un kırsal bölgelerinde, 6-9 Mart tarihlerinde yaşanan etnik temizlik saldırılarının üzerinden iki ay geçti.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) verilerine göre, katliamlarda büyük çoğunluğu Alevi olan en az 1700 sivil hayatını kaybetti. Suriyeli insan hakları savunucuları öncülüğünde kurulan İnsan Hakları ve İnsani Takip Komitesi ise, olayların ilk üç günü içinde belgelenmiş 25 katliam gerçekleştiğini ve katledilen 2 bin 246 kişinin kimliğinin doğrulandığını açıkladı.

SOHR’un iki aylık süre zarfında yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamanın tam metnini, bianet okurları için Arapçadan Türkçeye tercüme ettik. Cezasızlığın yeni katliamların önünü açtığını ve toplumsal çözülmeyi hızlandırdığını belirten SOHR, uluslararası topluma ‘acil adım atılması’ çağrısında bulunuyor.

Suriye sahilinde 7, 8 ve 9 Mart tarihlerinde yaşanan dehşet verici katliamların üzerinden yaklaşık 60 gün geçti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verilerine göre, bu katliamlar sırasında çoğunluğu Alevi topluluğuna mensup en az 1700 sivil hayatını kaybetti. Bu sayı hâlâ artma riski taşırken, 9 Mart’ta kurulan Soruşturma ve Gerçekleri Araştırma Komitesi’nden bugüne kadar hiçbir somut sonuç çıkmadı.

Tüm bu zamanın geçmesine rağmen, komite hâlâ asli görevlerini yerine getirmekten çok uzak. Zira kayıpların büyük çoğunluğunun yakınlarıyla herhangi bir gerçek görüşme yapılmadı ve bugüne dek ne resmî bir kınama yayımlandı ne de sorumluların hesap vermesine yönelik net bir açıklama yapıldı. Oysa Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı bazı güçlerin yanı sıra destekçi paramiliter güçlerin de bu ihlallerin gerçekleştirilmesinde yer aldığını gösteren sesli ve görüntülü belgeler mevcut. Ancak buna rağmen kimse ne tutuklandı ne de sorgulandı.

Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
10 Mart 2025

Kayıp yakınlarını ve kamuoyunu daha da kaygılandıran bir diğer husus ise komitenin, şu ana dek gerçeği ortaya çıkarmaya veya hesap sorulmasını sağlamaya yönelik herhangi bir ciddi adım atmaması. Bu da siviller arasında hayal kırıklığını derinleştirirken, adalet mekanizmasına duyulan güvenin iyice sarsılmasına yol açtı.

Şüpheleri artıran bir gelişme ise yaklaşık bir ay önce yaşandı: Komitenin görev süresi üç ay daha uzatıldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bu adımı, adalete ulaşmanın ertelenmesi ve hesap sorma sürecinin sulandırılması olarak değerlendirdi. Bu durumun, zamanla delillerin kaybolmasına ve soruşturmaların manipüle edilmesine olanak sağlayabileceği uyarısında bulundu.

Bu sürecin tam ortasında, bazı kayıp yakınlarının baskı altına alındığı ve ‘rejim kalıntısı’ grupların sorumlu olduğunu kabul ettiklerine dair beyanlara imza atmaya zorlandıkları yönünde bilgiler kamuoyuna yansıdı. Bu durum, suçun asıl faillerini ortaya koyan gerçek kanıtların bilinçli şekilde görmezden gelindiğini ortaya koydu.

Oysa komitenin kurulması, hesap verme süreci için bir başlangıç ve benzer ihlallerin tekrarını önleyecek bir adım olarak görülmüştü. Ancak yaşananlar tam tersini gösteriyor: İhlaller hâlen, daha sınırlı da olsa, Sahil’in farklı bölgelerinde sürüyor. Gerçek bir caydırıcılığın ve hesap verebilirlik ilkesinin yokluğu, yeni katliamların tekrarlanabileceği yönünde güçlü sinyaller veriyor.

Ahmet eş-Şara: "Adeletsizce kan dökülmesini veya cezasız kalmasını kabul etmeyeceğiz"
İNTİKAM CİNAYETLERİNİ KABUL ETTİ
Ahmet eş-Şara: "Adeletsizce kan dökülmesini veya cezasız kalmasını kabul etmeyeceğiz"
11 Mart 2025

Cezasızlık kültürünün devam etmesi, yalnızca kayıpları ve yakınlarını doğrudan tehdit etmekle kalmıyor; aynı zamanda toplumsal çöküşü derinleştiriyor ve kurumlara olan güveni ortadan kaldırıyor. Bu tablo, Hafız Esad döneminde Beyda ve Ras el-Nebaa’daki katliamlar sonrası kurulan ama sorumluları yargılamayan ve sonuçlarını kamuoyundan gizleyen benzer soruşturma komitelerini hatırlatıyor. O komiteler halkın öfkesini yatıştırmak dışında somut hiçbir fayda sağlamamıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, mevcut komitenin sergilediği ihmal, ciddiyetsizlik ve şeffaflık eksikliği nedeniyle mağdurların asgari beklentilerini bile karşılamadığını; aksine birçok kişi tarafından göstermelik bir yapıya dönüştüğü ve bağımsızlıktan yoksun olduğu şeklinde algılandığını vurguluyor.

Bu bağlamda Gözlemevi, bir kez daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla oluşturulacak tarafsız bir uluslararası komite ya da dürüstlüğü ve bağımsızlığıyla tanınan hâkimlerden oluşacak bağımsız bir heyet kurulması çağrısında bulunuyor. Bu komite, tüm yetkiyle donatılmış şekilde sorumluları yargılamalı, katliamların arka planını ortaya çıkarmalı ve adaletin rayından saptırılmasına ya da delillerin karartılmasına izin vermemelidir.

Çünkü cezasızlığın sürmesi yalnızca kayıp haklarını tehdit etmiyor; aynı zamanda Suriye’de yeni katliamların önünü açıyor, kaosu derinleştiriyor ve toplumsal çözülmeyi hızlandırıyor. Uluslararası toplumun bu yıkıcı süreci durdurmak için acil adımlar atması artık bir zorunluluk hâline gelmiştir.

Af Örgütü: Suriye sahilindeki katliamlar savaş suçudur
Af Örgütü: Suriye sahilindeki katliamlar savaş suçudur
3 Nisan 2025

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye Lazkiye sahil bölgesi tartus alevi katliamı suriye insan hakları gözlemevi sohr Suriye'de Alevi katliamları
ilgili haberler
Af Örgütü: Suriye sahilindeki katliamlar savaş suçudur
3 Nisan 2025
/haber/af-orgutu-suriye-sahilindeki-katliamlar-savas-sucudur-306094
SAHİL KATLİAMININ TANIKLARI ANLATIYOR
Tartus’ta Es-Subuh ailesinden geriye kimse kalmadı
1 Nisan 2025
/haber/tartusta-es-subuh-ailesinden-geriye-kimse-kalmadi-306032
Akademisyenlerden Suriye'deki Alevi soykırımına son verilmesi için çağrı
29 Mart 2025
/haber/akademisyenlerden-suriye-deki-alevi-soykirimina-son-verilmesi-icin-cagri-305968
SAHİL KATLİAMININ TANIKLARI ANLATIYOR
Lazkiyeli Zeynep: Sadece güvenlik ve huzur içinde yaşamak istiyoruz
19 Mart 2025
/haber/lazkiyeli-zeynep-sadece-guvenlik-ve-huzur-icinde-yasamak-istiyoruz-305551
3 AYDA 7 BİN ALEVİNİN KATLEDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ
Suriye'deki Alevi katliamı AİHM önünde protesto edildi
17 Mart 2025
/haber/suriye-deki-alevi-katliami-aihm-onunde-protesto-edildi-305506
SAHİLDE KATLİAM SÜRÜYOR
Suriye'de Kürtler, Alevi katliamlarına karşı sokağa çıktı
12 Mart 2025
/haber/suriye-de-kurtler-alevi-katliamlarina-karsi-sokaga-cikti-305379
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Af Örgütü: Suriye sahilindeki katliamlar savaş suçudur
3 Nisan 2025
/haber/af-orgutu-suriye-sahilindeki-katliamlar-savas-sucudur-306094
SAHİL KATLİAMININ TANIKLARI ANLATIYOR
Tartus’ta Es-Subuh ailesinden geriye kimse kalmadı
1 Nisan 2025
/haber/tartusta-es-subuh-ailesinden-geriye-kimse-kalmadi-306032
Akademisyenlerden Suriye'deki Alevi soykırımına son verilmesi için çağrı
29 Mart 2025
/haber/akademisyenlerden-suriye-deki-alevi-soykirimina-son-verilmesi-icin-cagri-305968
SAHİL KATLİAMININ TANIKLARI ANLATIYOR
Lazkiyeli Zeynep: Sadece güvenlik ve huzur içinde yaşamak istiyoruz
19 Mart 2025
/haber/lazkiyeli-zeynep-sadece-guvenlik-ve-huzur-icinde-yasamak-istiyoruz-305551
3 AYDA 7 BİN ALEVİNİN KATLEDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ
Suriye'deki Alevi katliamı AİHM önünde protesto edildi
17 Mart 2025
/haber/suriye-deki-alevi-katliami-aihm-onunde-protesto-edildi-305506
SAHİLDE KATLİAM SÜRÜYOR
Suriye'de Kürtler, Alevi katliamlarına karşı sokağa çıktı
12 Mart 2025
/haber/suriye-de-kurtler-alevi-katliamlarina-karsi-sokaga-cikti-305379
Sayfa Başına Git