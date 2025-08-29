ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2025 16:10
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2025 16:20
5 dk Okuma

“HAKİKAT HÂLÂ YERİN ALTINDA”

Suriye’de kayıp ailelerinin adalet mücadelesi sürüyor

Uluslararası Af Örgütü, 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilme Mağdurları Günü öncesinde yayımladığı brifingde, Suriye hükümetine kapsayıcı bir ulusal arama mekanizması kurmaya öncelik vermesi için çağrıda bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Suriye’de kayıp ailelerinin adalet mücadelesi sürüyor
Fotoğraf: Daniel Reinhold/syrianfamilies.org

Uluslararası Af Örgütü’nün “Hakikat hâlâ yerin altında: Suriye’de kayıpların ailelerinin adalet mücadelesi” başlıklı brifingi, Beşar Esad’ın 8 Aralık 2024’te devrilmesinin ardından çaresiz durumdaki ailelerin nasıl eski tutukluluk merkezlerine, cezaevlerine, morglara ve toplu mezarlara akın ettiğini ortaya koyuyor.

Yakınlarının, Suriye’nin ağır ihlallerle ünlü tutukluluk merkezlerinden ve cezaevlerinden çıkmasını yıllarca umduktan sonra hâlâ hiçbir yanıt alamayan birçok ailenin yaşadığı derin ıstırap ve tekrarlanan travmanın ayrıntılarına yer veren brifing, çoğu Mayıs 2025’te Suriye’ye yapılan bir ziyaret sırasında aile üyeleri, hayatta kalanlar ve dernek temsilcilerinden oluşan 21 kişiyle gerçekleştirilen görüşmelere dayanıyor.

Brifing, Esad yönetiminin düşmesinden sonra önemli kanıtlar kaybolduğu veya imha edildiği için şüpheli faillerin serbestçe dolaştığını gören eski tutukluların ve kayıp ailelerinin yaşadığı derin üzüntüyü gözler önüne seriyor. Ayrıca kayıp ailelerinin, Suriye genelinde kamusal alanda toplanmak, yakınlarını anmak ve hakikat talep etmek için kurduğu “Hakikat Çadırları” da dahil olmak üzere hakları için verdikleri mücadeleye ışık tutuyor.

Suriye’de kaybolan 100 binden fazla kişi için adalet arayışı
Suriye’de kaybolan 100 binden fazla kişi için adalet arayışı
24 Aralık 2024

Bağımsız ve şeffaf soruşturma çağrısı

Suriye’de kayıp ailelerinin, on yılı aşkın süredir ıstırap ve belirsizlik içinde yaşadığını hatırlatan Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Direktör Yardımcısı Kristine Beckerle, “Eski hükümetin düşmesi umut ışığı yaksa da şüpheli faillerin peşinin bırakılacağı ve kayıpların aranmasıyla ilgili kapsamlı ve kapsayıcı bir süreç olmayacağı endişesi yeni travmalara yol açıyor,” dedi

Beckerle, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yakınlarının akıbeti ve nerede tutulduğuyla ilgili yanıt almayı bekleyen ailelerin çilesi her geçen gün artıyor. Yeni hükümet, ekonomik koşullar ve gittikçe büyüyen mezhep temelli şiddet nedeniyle kötüleşen güvenlik durumu da dahil çok çeşitli zorluklarla karşı karşıya. Hükümet, Suriye’de savaşan tüm taraflar eliyle kaybedilen kişiler için hakikat, adalet ve onarım sağlamaya dönük kapsayıcı bir süreci başlatmak için derhal kararlılıkla harekete geçmezse, hesap verebilirliğe ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir geleceğe doğru ilerleyemez. Bu bağlamda, yeni kurulan Kayıp Kişiler Hakkında Suriye Araştırma Komisyonu’nun bağımsızlığı sağlanmalı, yeterli kaynak tesis edilmeli ve tüm devlet kurumları komisyonla en yüksek seviyede işbirliği yapmalı.

“Hakikat, adalet ve onarım sağlanmadıkça Suriye halkı hiçbir zaman gerçek anlamda iyileşmeyecek. Hükümet, uluslararası hukuk kapsamındaki tüm suçlara ilişkin hızlı, kapsamlı, bağımsız, tarafsız ve şeffaf soruşturmalar yürütmeli. Bu suçlara maruz bırakılan kişilerin ve ailelerinin iade, tazminat, rehabilitasyon, tatmin ve tekrarlamama güvencesi de dahil eksiksiz, yeterli ve etkili onarımlardan yararlanmasını sağlamalı.”

Suriye’de sekiz ayda yaklaşık 10 bin kişi öldürüldü
SURİYE İNSAN HAKLARI GÖZLEMEVİ RAPORU
Suriye’de sekiz ayda yaklaşık 10 bin kişi öldürüldü
7 Ağustos 2025

“Bir daha asla yaşanmayacağının güvencesini istiyorlar”

Brifing, kayıp ailelerinin temel taleplerinin altını çiziyor: Yakınlarının akıbetiyle ilgili gerçeğin ortaya çıkarılması; tüm taraflara mensup faillerden hesap sorulması da dahil adaletin tesis edilmesi; etkilenenlerin yaşadıklarının kabulü de dahil olmak üzere ister maddi ister psikososyal, sağlık veya diğer türde destek olsun onarım sağlanması; son olarak da yeni hükümetin Suriye’de bir daha asla zorla kaybetmelerin yaşanmayacağına ilişkin güvence vermesi.

Erkek kardeşi zorla kaybedilen Wasel Hamide, “Kayıp aileleri, yakınlarını Esad rejimi veya diğer silahlı aktörler nedeniyle kaybedenler olarak, tüm mağdurlar için adalet talep ediyoruz. Adaletin tesis edilmesi ve tüm taraflara mensup faillerden hesap sorulması, yaşadığımız acının tekrarlanmayacağının tek güvencesidir. Hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir ülkede yaşayabilmemizin tek yolu budur” şeklinde konuştu.

Suriye’de barışçıl eyleme saldırı: “Adalete ihtiyacımız var”
Suriye’de barışçıl eyleme saldırı: “Adalete ihtiyacımız var”
19 Temmuz 2025

100 binden fazla kişinin kaybedildiği tahmin ediliyor

2011 ile 2024 arasında Suriye’de 100 binden fazla kişinin kaybedildiği tahmin ediliyor. Çoğu, Esad yönetimi tarafından zorla kaybedilerek, ağır ihlallerle bilinen tutukluluk merkezleri ağında ortadan kayboldu. Diğer binlerce kişi de silahlı muhalif gruplar tarafından kaybedildi.

17 Mayıs 2025’te Kayıp Kişiler Hakkında Suriye Araştırma Komisyonu’nun kurulması, kaybetme vakaları için hakikat, adalet ve onarım sağlanması yolunda önemli bir ilk adım.

Komisyonun başkanı, 18 Ağustos’taki söyleşisinde, Danışma Kurulu ve İdare Kurulu’ndan oluşan geçici bir yapı oluşturulduğunu, komisyonun altı aşamalı bir çalışma planı uyguladığını, ailelerin ihtiyaçları ve haklarına ilişkin bir ulusal konferans için hazırlıklara başlandığını açıkladı. Başkan, komisyonun temel görevlerinin kaybedilen kişilere destek sağlamak ve kayıplara ilişkin bir ulusal veri tabanının oluşturulması da dahil belgeleme yapmak, DNA örnekleri toplamak ve uluslararası işbirliğiyle ulusal bir adli tıp kapasitesi geliştirmek olduğunu ifade etti.

Çoklu mücadele alanı: Zorla kaybetmeler
Çoklu mücadele alanı: Zorla kaybetmeler
21 Ocak 2025

Suriye hükümeti, bu komisyonun kurulduğu gün, “eski rejimin sebep olduğu ağır ihlallerle ilgili hakikati ortaya çıkarması, ilgili mercilerle işbirliği içinde sorumlulardan hesap sorması, mağdurlara tazminat sağlaması, tekrarlanmama ve ulusal uzlaşma ilkelerini güçlendirmesi” beklenen Suriye Geçiş Adaleti Komisyonu’nu da kurdu. Bu komisyonun yetki alanı, silahlı gruplarca işlenen uluslararası hukuk suçlarını da kapsayacak şekilde genişletilmeli.

Öte yandan Uluslararası Af Örgütü, Esad yönetiminin devrilmesinden bu yana geçen dokuz ayda insanların kaçırıldığı vakaları belgeledi. Hükümet bu vakalara ilişkin hızlı, kapsamlı ve tarafsız soruşturmalar yürütmekte ve faillerden hesap sormakta başarısız oldu.

Af Örgütü: Suriyeli yetkililer etkili soruşturma yürütmedi
ALEVİ KADIN VE KIZ ÇOCUKLARININ KAÇIRILMASI
Af Örgütü: Suriyeli yetkililer etkili soruşturma yürütmedi
28 Temmuz 2025

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
zorla kaybetme Uluslararası Af Örgütü af örgütü Suriye zorla kaybedilme
ilgili haberler
BM: Suriye’de durum kırılganlığını koruyor, insani kriz bitmedi
22 Ağustos 2025
/haber/bm-suriyede-durum-kirilganligini-koruyor-insani-kriz-bitmedi-310718
SURİYE İNSAN HAKLARI GÖZLEMEVİ RAPORU
Suriye’de sekiz ayda yaklaşık 10 bin kişi öldürüldü
7 Ağustos 2025
/haber/suriyede-sekiz-ayda-yaklasik-10-bin-kisi-olduruldu-310210
Suriye’de yargısız tutukluluk: Binlerce kişi sekiz aydır cezaevinde
30 Temmuz 2025
/haber/suriyede-yargisiz-tutukluluk-binlerce-kisi-sekiz-aydir-cezaevinde-309978
ALEVİ KADIN VE KIZ ÇOCUKLARININ KAÇIRILMASI
Af Örgütü: Suriyeli yetkililer etkili soruşturma yürütmedi
28 Temmuz 2025
/haber/af-orgutu-suriyeli-yetkililer-etkili-sorusturma-yurutmedi-309888
Af Örgütü: Suriye sahilindeki katliamlar savaş suçudur
3 Nisan 2025
/haber/af-orgutu-suriye-sahilindeki-katliamlar-savas-sucudur-306094
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
BM: Suriye’de durum kırılganlığını koruyor, insani kriz bitmedi
22 Ağustos 2025
/haber/bm-suriyede-durum-kirilganligini-koruyor-insani-kriz-bitmedi-310718
SURİYE İNSAN HAKLARI GÖZLEMEVİ RAPORU
Suriye’de sekiz ayda yaklaşık 10 bin kişi öldürüldü
7 Ağustos 2025
/haber/suriyede-sekiz-ayda-yaklasik-10-bin-kisi-olduruldu-310210
Suriye’de yargısız tutukluluk: Binlerce kişi sekiz aydır cezaevinde
30 Temmuz 2025
/haber/suriyede-yargisiz-tutukluluk-binlerce-kisi-sekiz-aydir-cezaevinde-309978
ALEVİ KADIN VE KIZ ÇOCUKLARININ KAÇIRILMASI
Af Örgütü: Suriyeli yetkililer etkili soruşturma yürütmedi
28 Temmuz 2025
/haber/af-orgutu-suriyeli-yetkililer-etkili-sorusturma-yurutmedi-309888
Af Örgütü: Suriye sahilindeki katliamlar savaş suçudur
3 Nisan 2025
/haber/af-orgutu-suriye-sahilindeki-katliamlar-savas-sucudur-306094
Sayfa Başına Git