Suriye’de kadınlara halk plajlarında ‘burkini’ zorunluluğu

Suriye Turizm Bakanlığı’nın 9 Haziran’da yayımladığı genelgede, plajlara ve halka açık yüzme havuzlarına gidenlerin “kamusal ahlaka ve toplumun farklı kesimlerinin hassasiyetlerine saygılı, uygun yüzme kıyafetleri” giymesi gerektiği belirtildi.

Londra merkezli Reuters haber ajansının aktardığına göre, kadınlar için ‘daha mütevazı’ mayo tercihleri şart koşulurken, özellikle burkini ya da vücudu tamamen örten benzeri yüzme giysileri zorunlu tutuldu. Ayrıca, kadınların plaj ile diğer alanlar arasında geçiş yaparken üzerlerine bol bir giysi ya da örtü almaları gerektiği ifade edildi.

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Genelgede erkeklere yönelik de düzenlemeler yer aldı. Buna göre, erkeklerin yüzme dışında gömlek giymeleri ve “yüzme alanlarının dışındaki halka açık bölümlerde –otel lobileri ya da restoranlar gibi– üstü çıplak dolaşmamaları” gerektiği vurgulandı.

Plajlar ve havuzlar dışındaki halka açık alanlarda ise omuzları ve dizleri örten, bol kıyafetlerin tercih edilmesi; şeffaf ya da aşırı dar kıyafetlerden kaçınılması istendi.

Öte yandan, dört yıldız ve üzeri otellerin yanı sıra özel plajlar, havuzlar ve kulüpler bu kuralların dışında tutuldu. Bu mekânlarda, “genel ahlak kurallarına uygunluk ve toplumsal hassasiyetler” gözetildiği sürece ‘Batı tarzı’ mayo ve bikinilere izin verileceği kaydedildi.

Suriye’de kadın hakları ne durumda? 8 Aralık 2024’te, Esad ailesinin 53 yıllık iktidarının ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin sona ermesinin ardından, Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğündeki İslamcı gruplar Suriye’de iktidarı ele geçirdi. HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani (Ahmed eş-Şara), Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı seçilirken, 13 Mart’ta kabul edilen geçici anayasada İslam hukukunun “yasaların temel kaynağı” olduğu belirtildi. Suriye’de geçici anayasa bildirgesi: "İslam hukuku yasaların temel kaynağıdır" Suriye’deki iktidar değişikliğinin ardından, bireysel özgürlükleri ve toplumsal yaşamı hedef alan kısıtlamalar artarken, kadınları örtünmeye çağıran bildiriler sokaklarda görünmeye başladı. Uluslararası insan hakları örgütleri, HTŞ öncülüğündeki yeni yönetimin kadınların kamusal alandaki görünürlüğünü kısıtlayan uygulamalarına karşı uyarılarda bulunurken, İslam hukukuna dayalı düzenlemelerin kadınların temel hak ve özgürlüklerini tehdit ettiğini vurguluyor. SOKAK TARTIŞMAYA KATILIYOR "Kadınlar özgür olmadan Suriye özgür olamaz"

(VC)