Suriye’de Fransa vatandaşı cihatçıların kampına baskın

Suriye Genel Güvenlik Güçleri, İdlib vilayetine bağlı Harem kasabasında, Fransa vatandaşı cihatçılar ve ailelerinin bulunduğunu El-Guraba Kampı’na yönelik bir ‘güvenlik operasyonu’ düzenledi.

Londra merkezli, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, operasyonun hedefinde Senegal kökenli Fransa vatandaşı cihatçı Omar Diaby (Omar Omsen) bulunuyor. Diaby, “Furkat’ul Guraba” (El-Guraba Taburu) adlı örgütün liderliğini üstleniyor.

Tabur, Diaby’nin Türkiye üzerinden Suriye’ye geçmesinin ardından Lazkiye kırsalında 80 ila 100 militandan oluşan bir grup olarak kuruldu. El-Nusra Cephesi ile IŞİD arasındaki gerilimde tarafsız kalmayı tercih eden Diaby, El-Kaide çizgisine yakın bir tutum benimsedi; ancak 2018’den itibaren, El-Nusra’nın ardılı olan Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) ile sık sık karşı karşıya geldi. Örgütün büyük çoğunluğunu Fransa vatandaşı olan Fas, Cezayir, Tunus ve diğer Afrika kökenli cihatçılar oluşturuyor. Omar Diaby, “El-Kaide bağlantılı gruplara destek sağlamak, terör propagandası yapmak ve Suriye’de El-Nusra Cephesi’yle bağlantılı bir silahlı grubu yönetmek” suçlamalarıyla Birleşmiş Milletler’in yaptırım listesinde bulunuyor. Diaby’nin liderliğini yaptığı El-Guraba Taburu, Suriye iç savaşının başlarında, Ebu Muhammed el-Culani (Ahmed eş-Şara) tarafından kurulan El-Kaide’nin Suriye kolu El-Nusra Cephesi’yle bağlantılı şekilde faaliyet gösterdi.

*Omar Diaby. (Fotoğraf: CNN Arabic)

İdlib İç Güvenlik Birimi Komutanı Tuğgeneral Gassan Bekir, güvenlik operasyonunun bölge sakinlerinden gelen şikâyetler üzerine düzenlendiğini belirtti. Bu şikâyetlerin, Omar Diaby’nin başında olduğu “silahlı ve yasa dışı bir grubun işlediği ağır ihlallerle” ilgili olduğunu, son olayın ise bir kız çocuğunun kaçırılması üzerine yaşandığını ifade etti.

Bölgede dün (21 Ekim) gece boyunca ve bugün sabah saatlerinde aralıklı çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sırasında insansız hava araçlarının kamp üzerinde uçtuğu gözlendi. Güvenlik birimleri kampa yönelik baskında hafif ve orta çaplı silahlar kullandı; ayrıca bazı Fransa vatandaşı cihatçılar gözaltına alındı.

*El-Guraba Kampı, Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında, Hatay'ın hemen karşısında yer alıyor. (Harita: @ALammnii/Telegram)

Özbek cihatçılardan müdahale

SOHR’a göre gece başlayan çatışmalarda, hem Fransa vatandaşı cihatçılardan hem de güvenlik güçlerinden ölü ve yaralılar oldu. El-Guraba Taburu, çatışmaların şiddetlenmesi üzerine diğer yabancı cihatçılardan yardım istedi.

Özbekistanlı ve diğer Orta Asya kökenli cihatçı grupların araya girmesi ve arabuluculuğu üzerine bölgede temkinli bir sükûnet hâkim oldu.

Güvenlik güçleri kampı sıkı bir kuşatma altında tutmayı sürdürüyor, ancak henüz içeri girmeyi başaramadı. Bölge genelinde gerginlik artarken, diğer yabancı cihatçı gruplar da olası bir tırmanışa karşı teyakkuzda bekliyor.

Özbek cihatçıların destek amacıyla kampa gelişini gösteren görüntüler:

SOHR: Eş-Şara, Macron’a söz verdi Suriye Genel Güvenlik Güçleri, operasyonun “Omar Diaby’i yakalamak ve kamptaki nüfuzuna son vermek, kadın ve çocukların güvenliğini sağlamak” adına yapıldığını, ayrıca çatışmaların İdlib’in kuzeyine yayılmasını önlemek için “özen gösterildiğini” açıkladı. SOHR’a bilgi veren El-Guraba Taburu kaynakları ise asıl hedefin “taburu dağıtmak ve mensuplarını Fransa’ya teslim etmek” olduğunu öne sürdü. Aynı haberde, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın, Macron yönetimine “Suriye’deki Fransa vatandaşı cihatçıların varlığına son verme ve onları Paris’e teslim etme sözü verdiği” aktarıldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdurrahman, operasyonun dünden bu yana “bir kız çocuğunu kurtarma” gerekçesiyle sürdürüldüğünü, ancak asıl hedefin Fransa vatandaşı cihatçıların yakalanması ve Eş-Şara’nın Fransa hükümetine verdiği sözlerin yerine getirilmesi olduğunu söyledi.

(VC)