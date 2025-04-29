Suriye’de Dürziler ile Şam yanlısı milisler arasında çatışma

Suriye’nin başkenti Şam’ın güneydoğusundaki Dürzi yoğunluklu Caramana kenti, dün (28 Nisan) gece saatlerinden bu yana şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Londra merkezli, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, Dürzî silahlı gruplar ile yeni yönetime bağlı milisler arasında mezhepsel gerilim sonucu çıkan çatışmalarda, 6’sı Caramana’dan, 3’ü milislerden olmak üzere toplamda en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Ölü sayısının artabileceğini belirten SOHR, çok sayıda yaralının bulunduğunu ve yoğun çatışmalar nedeniyle bazı mahallelerde yaralıların tahliye edilemediğini belirtti.

Çatışmalar, sosyal medyada yayılan ve İslam peygamberi Muhammed’e hakaret içerdiği belirtilen bir ses kaydının ardından başladı. Söz konusu ses kaydı, Dürzî din adamı Mervan Kivan’a atfedildi. Ancak Kivan, sosyal medyada yayımladığı bir videoda, kaydın kendisine ait olmadığını, olayın arkasında “Suriye halkları arasında fitne çıkarmayı amaçlayan kötü niyetli kişilerin olduğunu” belirtti. Ses kaydı, Suriye’nin birçok vilayetinde ve özellikle Halep ile Humus’ta Dürzîlere yönelik mezhepçi saldırganlığa yol açtı. Bu saldırılar, hızla Caramana’ya da yayıldı.

Londra merkezli haber ajansı Reuters’in güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, çatışmalar, ağırlıklı olarak Sünnilerin yaşadığı Maliha kasabasından ve çevresindeki bölgelerden gelen silahlı kişilerin Caramana’ya girmesiyle başladı.

SOHR ise hafif ve orta ölçekli silahların yanı sıra Caramana’ya bağlı Nesim Mahallesi yönünden iç mahallelere top atışları yapıldığını da kaydetti.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, çatışmaların ardından Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı güçler, kentin dış mahallelerine konuşlandı.

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Yetkililere ‘güvenliği sağlama’ çağrısı

Reuters’a konuşan Suriyeli bir güvenlik kaynağı, Dürzî ileri gelenlerinin, gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla güvenlik güçleriyle bir araya geldiğini aktardı.

Dürzî dinî lider Şeyh Yusuf Cerbu ise yaptığı açıklamada, “Peygamberimize karşı birkaç kişinin sarf ettiği sözler yalnızca onları bağlar ve toplumun geneli tarafından reddedilmektedir,” diyerek toplumu mezhepçi bölünmeleri körüklememeye çağırdı.

Caramana’daki yerel Dürzî aktivist Rabi Munzir da Reuters’a yaptığı açıklamada, “Yetkililer güvenliği sağlamakla sorumludur,” dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Şam yönetimine çağrıda bulunarak derhal müdahale edilmesini ve daha fazla kan dökülmesini önlemek için gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Ayrıca, Suriye halkına ulusal birlik ve dayanışmayı koruma, mezhepçilikten uzak durma çağrısı yaptı.

Dürziler hakkında Dürzilik, 11. yüzyılda İslam’ın Şii İsmaili mezhebinden ayrılarak oluşan özgün bir inanç topluluğudur. Dürzîler, kendilerini ayrı bir dini ve kimlik grubu olarak tanımlar. Suriye’de yaklaşık 700 bin ila 800 bin Dürzi yaşıyor ve bu grup, ülke nüfusunun yüzde 3 ila 4’ünü oluşturuyor. Dürzîler ağırlıklı olarak ülkenin güneybatısındaki Süveyda vilayetinde, Şam’ın güneydoğusundaki Caramana’da ve çevre kırsal bölgelerde yaşıyor. Caramana, son derece çeşitli bir yapıya sahip. Başlangıçta çoğunluğu Dürzilerden oluşan bir yerleşim yeri iken, son yıllarda birçok Hristiyan buraya taşındı. Ayrıca, 2003 yılında ABD liderliğindeki işgalin ardından ülkelerindeki kaostan kaçan Iraklı Hristiyan ve Müslüman mülteciler de Caramana’ya yerleşti. Suriye iç savaşı sırasında ise, çoğunluğu Sünni olan komşu bölgelerden gelen Suriyeliler buraya sığındı. Bu yoğun göç hareketleriyle birlikte, küçük bir kasaba olan Caramana zamanla 1,5 milyon nüfusa sahip bir şehre dönüştü. Dürzîlerin yoğunlukta yaşadığı kent, Şubat ayında çatışmalara ve İsrail’in tehditlerine sahne oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya “Caramana’yı savunmaya hazırlanın” talimatı verirken, Savunma Bakanı Yisrael Katz, “Suriye’deki aşırı İslami rejimin Dürzîlere zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Eğer rejim Dürzîlere zarar verirse, biz de onu vururuz,” dedi. Bu açıklamaların ardından Caramana’da İsrail karşıtı protestolar düzenlense de, Dürzîler Şam’daki yeni yönetime de kuşkuyla yaklaşıyor.

(VC)