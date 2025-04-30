Suriye’de Dürzi milisler ve yeni yönetim güçleri arasında şiddetli çatışmalar

Suriye’nin başkenti Şam’ın kırsal bölgelerindeki Dürzi çoğunluklu kent ve beldelerde çatışmalar tırmanıyor.

Beyrut merkezli El-Meyadin televizyonunun haberine göre, bugün sabah erken saatlerde, Şam’ın güneybatısındaki Sahnaya ve Eşrefiye Sahnaya’da yeni yönetime bağlı güçler tarafından kurulan kontrol noktalarına yapılan bir saldırının ardından bölgede şiddetli çatışmalar başladı.

Suriye’nin resmî haber ajansı SANA, Rif Şam Emniyet Müdürü Yarbay Hüsam et-Tahan’ın, Eşrefiye Sahnaya ve Sahnaya beldelerinde kurulan kontrol noktalarına yönelik saldırıda, Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı 16 personelin hayatını kaybettiğini açıkladığını bildirdi.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de (SOHR) Sahnaya ve Eşrefiye Sahnaya beldelerinde, Dürzi milisler ile Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlı güçler ve onlara destek veren milisler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını aktardı.

Güvenlik güçlerinin bölgeye takviye birlikler ve ağır zırhlı araçlar sevk ettiğini belirten SOHR, Eşrefiye Sahnaya içerisinde birçok noktayı kontrol altına aldıklarını ve eşzamanlı olarak Sahnaya beldesinin kuşatıldığını kaydetti.

SOHR ayrıca, İsrail savaş uçaklarının, Sahnaya semalarında alçak irtifada uçuş yaptığını bildirdi.

*Şam’ın güneybatısındaki Sahnaya ve Eşrefiye Sahnaya beldelerinin konumu. (Harita: Google Maps)

Beldeye giriş-çıkışların kapatıldığını belirten SOHR, “Böylece Sahnaya’daki insani ve güvenlik koşulları daha da karmaşık bir hâle geldi. Belde hâlâ büyük bir gerginlik ve alarm hâli yaşıyor. Çatışmaların genişlemesi ve Rif Şam’daki komşu bölgelere yayılması konusunda ciddi endişeler var,” uyarısında bulundu.

İsrail hava saldırısı düzenledi

Katar merkezli El-Cezire televizyonu, saat 17.05’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail savaş uçaklarının Sahnaya’nın dış kesimlerine yönelik iki hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Suriyeli gazeteci Ömer el-Hariri, İsrail’in hava saldırısına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğraf: Syria Network News/X

SOHR, 28 Nisan gecesinden bu yana Caramana, Sahnaya ve Eşrefiye Sahnaya’daki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 39’a yükseldiğini, ölenler arasında hem güvenlik güçleri hem de Dürzi milislerin bulunduğunu belirtti.

Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin dağılımı şöyle:

Eşrefiye Sahnaya’da Kamu Güvenliği İdaresi’nden 16 kişi,

Eşrefiye Sahnaya’daki Dürzi silahlı gruplardan 6 kişi,

Caramana’da Savunma Bakanlığı’na bağlı destek kuvvetlerinden 10 kişi,

Carmana’da Dürzi silahlı gruplardan 7 kişi hayatını kaybetti.

Suriye’de Dürziler ile Şam yanlısı milisler arasında çatışma

Ne olmuştu? Suriye’nin başkenti Şam’ın güneydoğusundaki Dürzi yoğunluklu Caramana kenti, 28-29 Nisan’da Dürzi silahlı gruplar ile yeni yönetime bağlı milisler arasında şiddetli çatışmalara sahne oldu. Çatışmalar, sosyal medyada yayılan ve İslam peygamberi Muhammed’e hakaret içerdiği belirtilen bir ses kaydının ardından başladı. Söz konusu ses kaydı, Dürzi din adamı Mervan Kivan’a atfedildi. Ancak Kivan, sosyal medyada yayımladığı bir videoda, kaydın kendisine ait olmadığını, olayın arkasında “Suriye halkları arasında fitne çıkarmayı amaçlayan kötü niyetli kişilerin olduğunu” belirtti. Ses kaydı, Suriye’nin birçok vilayetinde ve özellikle Halep ile Humus’ta Dürzilere yönelik mezhepçi saldırganlığa yol açtı. Bu saldırılar, hızla Caramana’ya da yayıldı.

(VC)