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Yayın Tarihi: 7 Ocak 2025 17:00
 ~ Son Güncelleme: 7 Ocak 2025 17:13
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SOHR’UN 2024 RAPORU

Suriye’de bir yılda 3 bin 563 kaçırma ve keyfi tutuklama vakası yaşandı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi verilerine göre, 2024’te ülke genelinde 3 bin 121 kişi keyfi tutuklandı, 442 kişi kaçırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Suriye’de bir yılda 3 bin 563 kaçırma ve keyfi tutuklama vakası yaşandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), 2024 yılında ülke genelinde yaşanan kaçırma ve tutuklama vakalarına ilişkin raporunu bugün yayımladı.

Raporda, 3039’u erkek, 56’sı kadın, 26’sı çocuk olmak üzere 3 bin 121 kişinin keyfi tutuklandığı; 401’i erkek, 14’ü kadın, 27’si çocuk olmak üzere 442 kişinin kaçırıldığı belgelendi.

Keyfi tutuklama vakaları

SOHR aktivistleri, 2024 yılı boyunca günlük takipler yaparak 3 bin 121’den fazla keyfi tutuklama vakasını belgeledi. Kontrol bölgelerine göre detaylı dağılım şu şekilde:

Esad yönetiminin çöküşünden önce kontrol ettiği bölgelerde toplam 1422 tutuklama belgelendi. Tutuklama gerekçeleri arasında, “Zorunlu ve yedek askerlik hizmetinden kaçma,” “Yabancı unsurlarla iletişim kurma” ve “siber suçlar” öne çıktı.

Vilayetlere göre dağılım: Rif Şam 278, Deyrizor 276, Dera 252, Humus 182, Halep 151, Hama 94, Şam: 97, Lazkiye 42, Tartus 21, Süveyda 15, Rakka 14.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin kontrolündeki bölgelerde toplam 705 tutuklama tespit edildi.

Türkiye destekli ‘Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) kontrolündeki bölgelerde toplam 863 tutuklama belgelendi. Tutuklama gerekçeleri arasında, “Kürt güçleri (Suriye Demokratik Güçleri) ve Özerk Yönetim ile işbirliği yapmak” ve “DEAŞ hücrelerine yardım” öne çıktı.

Bölgelere göre dağılım: ‘Zeytin Dalı’ (Afrin ve çevresi) 466, ‘Barış Pınarı’ (Tel Abyad- Serêkanîyê hattı) 290, Fırat Kalkanı’ (Azez-El Bab-Cerablus hattı) 107.

Heyet-i Tahrir’uş Şam’ın (HTŞ) kontrolündeki İdlib ve çevresinde toplam 131 tutuklama belgelendi.

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Kaçırma vakaları 

SOHR raporuna göre, Suriye genelinde silahlı gruplar ve askeri güçler tarafından fidye amacıyla kaçırma olayları da yaygın olarak yaşandı. Raporda, 401’i erkek, 14’ü kadın, 27’si çocuk olmak üzere 442 kişinin kaçırıldığı belgelendi.

Esad yönetiminin çöküşünden önce kontrol ettiği bölgelerde toplam 266 kaçırma vakası belgelendi.

Vilayetlere göre dağılım: Rif Şam 4, Deyrizor 5, Dera 102, Humus 109, Halep 2, Hama 94, Şam: 2, Lazkiye 1, Tartus 1, Süveyde 40.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin kontrolündeki bölgelerde toplam 34 kaçırma vakası tespit edildi.

Türkiye destekli SMO’nun kontrolündeki bölgelerde toplam 88 kaçırma vakası belgelendi.

Bölgelere göre dağılım: ‘Zeytin Dalı’ (Afrin ve çevresi) 23, ‘Barış Pınarı’ (Tel Abyad- Serêkanîyê hattı) 33, Fırat Kalkanı’ (Azez-El Bab-Cerablus hattı) 32.

HTŞ’nin kontrolündeki İdlib ve çevresinde toplam 3 kaçırma belgelendi.

8 Aralık 2024’te Esad yönetiminin çöküşünün ardından, HTŞ öncülüğünde kurulan Geçici Hükümet’in kontrolündeki bölgelerde toplam 51 kaçırma vakası belgelendi.

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Tutuklama ve kaçırma vakalarının aylara göre dağılımı ise şöyle:

  • Ocak: 94 tutuklama, 13 kaçırma.
  • Şubat: 151 tutuklama, 32 kaçırma.
  • Mart: 186 tutuklama, 25 kaçırma.
  • Nisan: 214 tutuklama, 45 kaçırma.
  • Mayıs: 159 tutuklama, 31 kaçırma.
  • Haziran: 332 tutuklama, 43 kaçırma.
  • Temmuz: 271 tutuklama, 27 kaçırma.
  • Ağustos: 242 tutuklama, 34 kaçırma.
  • Eylül: 301 tutuklama, 45 kaçırma.
  • Ekim: 409 tutuklama, 49 kaçırma.
  • Kasım: 469 tutuklama, 42 kaçırma.
  • Aralık: 293 tutuklama, 56 kaçırma.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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