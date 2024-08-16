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Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2024 15:03
 ~ Son Güncelleme: 16 Ağustos 2024 15:43
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Suriye’de art arda iki deprem: Hatay ve Antep’te hissedildi

Hatay Valiliği, "Depremlerde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı Yayladağı ve Altınözü ilçelerimize AFAD arama kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Suriye’de art arda iki deprem: Hatay ve Antep’te hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13,15'te merkez üssü Suriye'nin Hama şehri olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin Hatay'ın Yayladağ ilçesine 119,90 kilometre mesafede gerçekleştiği belirlendi.

Hama'da saat 13.18'de ise 4,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu depremin ise Hatay'ın Altınözü ilçesine 107,25 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.

7,16 ve 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edilen depremler, Hatay ve Antep'te de hissedildi.

İskenderun ilçesinde bazı vatandaşlar, tedbir amaçlı dışarı çıktı.

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Hatay Valiliği: Olumsuz bir durum yok

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Depremlerde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı Yayladağı ve Altınözü ilçelerimize AFAD arama kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

(AY)

Deprem hatay antep Suriye hama
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