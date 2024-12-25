Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar tırmanıyor

Suriye’de Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) ve müttefiklerinin yönetimi ele geçirmesinin ardından, Alevilerin yaşadığı bölgelerde saldırılar ve hak ihlalleri artarak devam ediyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, Halep’in Meyselun bölgesinde bulunan “Ebu Abdullah el-Hüseyin el-Hasibi” türbesine saldırı düzenledi.

Ebu Abdullah el-Hüseyin bin Hamdan el-Cünbülani el-Hasibi, günümüzde Suriye, Türkiye (Mersin-Adana-Hatay) ve Lübnan’da varlığını sürdüren Alevilerin önde gelen âlimlerinden biri olarak kabul ediliyor. El-Hasibi, İbn-i Nusayr’dan sonra Aleviliğin (Nusayrilik) ‘ikinci kurucusu’ olarak anılıyor.

*Türbenin Halep kentindeki konumu. (Harita: Google Haritalar)

SOHR, saldırganların türbede görevli beş kişiyi öldürdüğünü, cesetlerine işkence ettiğini, türbeyi tahrip ederek ateşe verdiğini ve bu olayın kendilerine ulaşan bir video ile belgelendiğini açıkladı.

Saldırı, Suriye’nin sahil bölgelerinde ve Alevi toplumu arasında büyük bir öfkeye yol açtı. Alevi toplumu liderleri, Suriye’nin fiili lideri Ebu Muhammed el-Culani’ye (Ahmed eş-Şara) çağrıda bulunarak saldırganların yargılanmasını talep etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ülkenin çeşitli bölgelerinde dini mekânlara yönelik son dönemde gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınadı. Özellikle Hama kırsalındaki Rabia köyünde Alevilere ait türbelere ve Hama’daki Rum Ortodoks Metropolitliği’ne düzenlenen saldırılara dikkat çeken SOHR, bu tür eylemlerin kutsal mekânların yanı sıra genel olarak vatandaşların güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguladı.

Avrupa Arap Alevileri Federasyonu'ndan 'Suriye' açıklaması

Verify-Sy: Saldırı, Kasım ayı sonunda gerçekleşti

Suriyeli doğrulama platformu Verify-Sy’nin Halep’teki muhabiri, türbeyi ziyaret ederek saldırının gerçekleştiğini doğruladı. Haberde, HTŞ’ye bağlı unsurların yakın zamanda türbeyi ziyaret ettiği ve saldırganların “hangi mezhebe veya gruba mensup olurlarsa olsunlar yargılanacaklarını” taahhüt ettikleri ifade edildi.

Ziyaret sırasında, türbenin güvenliğinden sorumlu kişilerle yapılan görüşmelere dayanılarak, saldırıya ilişkin görüntülerin, Halep’in HTŞ öncülüğündeki gruplar tarafından ele geçirildiği 30 Kasım’ın ilk saatlerinde kaydedildiği belirtildi.

Türbenin askeri bir bölgede (Hananu Kışlası) yer aldığını, sıkı bir şekilde korunduğunu ve HTŞ mensupları da dahil olmak üzere hiç kimsenin girişine izin verilmediğini belirten Verify-Sy, şu açıklamayı yaptı:

“Bölgeyi kontrol edenlere, türbeye giriş izni verilmesi, mevcut durumun belgelenmesi ve videoda görülenlerin gerçeğini açıklayacak bir yetkilinin görevlendirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca, öldürülenlerin kimliklerinin ve ölüm nedenlerinin aydınlatılmasını talep ediyoruz.”

*Verify-Sy, saldırı videosundan bir kesit alarak, türbeye ait geçmiş tarihli bir fotoğrafla karşılaştırdı ve görüntülerin türbede kaydedildiğini doğruladı.

Masyaf’ta üç hakim infaz edildi, halk sokağa çıktı

Hama’nın kuzeybatı kırsalında, Rabia-Masyaf yol ayrımında Alevi oldukları belirtilen üç hâkim, dün (24 Aralık) infaz edildi.

Beyrut merkezli El-Meyadin televizyonunun yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, öldürülen hâkimler Hama’da tapu mahkemesinde görev yapıyordu ve Hama’daki bir toplantıdan dönerken kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından hedef alındılar.

Masyaf halkı, hakimlerin öldürülmesini bugün protesto etti. Protestocular, Suriyelilerin birliğini vurgulayan ve saldırganların yargılanmasını talep eden sloganlar attı.

Haberde, yabancı silahlı grupların göstericileri zorla dağıtmaya çalıştığı belirtildi. Bu durum halkın öfkesini artırdığı ve kentin ileri gelenlerinin protestocular ile yabancı silahlı gruplar arasında çatışma çıkmasını önlediği kaydedildi.

Ne olmuştu? Suriye nüfusunun %10-13’ünü (yaklaşık 2 ila 3 milyon kişiyi) oluşturan Aleviler, ülkenin batısındaki "sahil bölgesi" olarak bilinen Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde yoğun olarak yaşıyor. Bunun yanı sıra, Humus ve Hama vilayetleri ile başkent Şam’ın bazı bölgelerinde de bulunuyorlar. Esad ailesinin 53 yıllık yönetimi ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin çökmesinin ardından, Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde bölge sakinlerinin evlerinden zorla çıkarıldığı, evlerine el konulduğu, tekbirler eşliğinde saldırıların gerçekleştirildiği ve silahlı tehditlerin yaşandığına dair bilgi ve videolar sosyal medyada paylaşıldı. Bazı vakalarda cinayetlere kadar varan olayların yaşandığı bildirildi. Alevi toplumu, artan saldırıları kınayarak, HTŞ öncülüğündeki ‘Askeri Operasyonlar İdaresi’ne saldırıların durdurulması ve bölgedeki güvenliğin sağlanması için çağrıda bulunuyor.

(VC)