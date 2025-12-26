Suriye’de Alevi camisine bombalı saldırı: En az 8 ölü

Suriye’nin Humus kentinde Alevilerin yoğun yaşadığı Vadi ez-Zeheb Mahallesi’ndeki İmam Ali bin Ebu Talib Camii’ne bombalı saldırı düzenlendi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Humus Valiliği Basın Ofisi, camiye yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiğini, patlamanın ardından güvenlik güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığını açıkladı.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a konuşan yerel yetkili İssam Naameh ise patlamanın cuma öğle namazı sırasında, camilerin genellikle en kalabalık olduğu vakitte gerçekleştiğini kaydetti.

Suriye Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Durumlar Müdürlüğü Müdürü Dr. Necib en-Nassan, saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını ve can kaybı sayısının artabileceğini belirtti.

Cami saldırısını, “Ensar es-Sünne Seriyyeleri” adlı cihatçı örgüt üstlendi.

Örgütten yapılan açıklamada, saldırının “Nusayrileri hedef aldığı”, “başka bir gruptan mücahitlerle iş birliği içinde” ve “birtakım patlayıcı düzenekler” kullanılarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Heyet-i Tahrir’uş Şam’dan (HTŞ) ayrılan bazı üyeler tarafından kurulan ve liderliğini Ebu Ayşe eş-Şami’nin üstlendiği örgüt, daha önce de Alevileri hedef alan saldırılar gerçekleştirmişti.

Örgüt ayrıca, 22 Haziran’da başkent Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne yönelik saldırıyı da üstlenmişti. Silahlı ve bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Arka plan

Suriye’de 8 Aralık 2024’te Esad ailesinin 53 yıllık yönetimi ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin sona ermesinin ardından, özellikle Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde sivillere yönelik saldırılar ve cinayetler artış gösterdi.

Ülke nüfusunun yüzde 10-13’ünü (yaklaşık 2 ila 3 milyon kişiyi) oluşturan Aleviler, ülkenin batısında “sahil bölgesi” olarak bilinen Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde yoğun olarak yaşıyor. Ayrıca, Humus ve Hama vilayetleri ile başkent Şam’ın bazı bölgeleri de önemli Alevi nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

Artan saldırılar ve HTŞ öncülüğünde başlatılan “güvenlik operasyonları”, bölge halkının güvenliği üzerinde ciddi bir tehdit oluştururken, Alevi toplumu, bu saldırıların durdurulması ve bölgedeki güvenliğin sağlanması için yetkililere acil çağrıda bulunuyor.

SURİYE İNSAN HAKLARI TOPLULUĞU "HTŞ ve müttefikleri etnik-dini temizlik saldırılarına son vermeli"

Yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri, Lazkiye kırsalında eski Suriye ordusu unsurları ile 6 Mart’ta yaşanan çatışmaların ardından, bölgede yaşayan Alevilere yönelik başlattıkları saldırılarda, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre en az 1700 sivil öldürüldü. Suriyeli insan hakları savunucuları öncülüğünde kurulan İnsan Hakları ve İnsani Takip Komitesi verilerine göre ise bu sayı 2 bin 246.

Sahil bölgesinin yanı sıra diğer bölgelerde de Alevilere yönelik baskı ve saldırılar artarak devam ediyor. Başkent Şam’ın çeperindeki mahallelerde yaşayan Aleviler tehdit, baskı ve saldırılarla göçe zorlanırken, Hama ve Humus’ta da mezhepçi saldırıların her geçen gün tırmandığı belirtiliyor.

Şam’da Aleviler göçe zorlanıyor: İşaretlenen evler, yağma ve saldırılar…

Kasım ayında Aleviler, hükümete bağlı Selefi grupların Lazkiye ve Humus’ta Alevi yerleşimlerine yönelik saldırı, yağma, öldürme ve tutuklamalarını protesto etmek için sokaklara çıktı. Kitlesel gerçekleşen protestolarda, can ve mal güvenliğinin sağlanması, ayrımcılığa son verilmesi ve tutukluların serbest bırakılması talep edildi.

Suriyeli Alevilerin önde gelen liderlerinden Şeyh Gazal Gazal da Alevileri hedef alan saldırılar karşısında susmayacaklarını ve haklarını talep etmekten geri durmayacaklarını vurguluyor. Şeyh Gazal’ın çağrısıyla, 8 Aralık’tan 12 Aralık’a kadar süren ve kitlesel katılımın gözlendiği beş günlük bir grev gerçekleştirildi.