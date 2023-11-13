Suriye’de ABD ve İran destekli gruplar arasında karşılıklı saldırılar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına paralel olarak Irak ve Suriye sahasında İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasındaki karşılıklı saldırılar da devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran Devrimi Muhafızları Ordusu ve ona yakın grupların kullandığı Suriye'nin Ebu Kemal ve El-Meyadin kentleri civarındaki tesislere hava saldırıları yapıldığını kaydetti.

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla imzasıyla yapılan açıklamada, “ABD kendisini, personelini ve çıkarlarını savunmaya devam edecektir” ifadesi yer aldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da vurulan hedeflerden birinin eğitim tesisi, diğerinin de sığınak olduğunu açıkladı.

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ABD üssüne dron saldırısı

Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü “Irak’taki İslami Direniş” (El-Mukavemet’ul İslamiyye fi Irak) adlı yapı ise Ebu Kemal ve El-Meyadin saldırılarına yanıt olarak Deyrizor vilayetindeki El-Ömer petrol sahası yakınlarında bulunan ABD üssünü kamikaze dron ile hedef aldığını duyurdu.

Örgüt, 17 Ekim’de yaptığı açıklamada Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarına tepki olarak bölgedeki ABD üslerini hedef alacağını açıklamış ve bu tarihten itibaren Irak, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Suriye'deki ABD üslerine yaklaşık 50 saldırı düzenlemişti.

Pentagon Basın Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, 9 Kasım’da yaptığı açıklamada bu saldırılarda 56 ABD personelinin yaralandığını açıklamıştı.

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(VC)