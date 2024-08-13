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Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2024 01:00
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2024 01:00
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Suriye’de 5.2 büyüklüğünde deprem: Türkiye sınırında da hissedildi

Deprem özellikle 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay, Antep, Urfa, Kilis ve Adıyaman’da da hissedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Suriye’de 5.2 büyüklüğünde deprem: Türkiye sınırında da hissedildi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesine göre, ilk deprem saat 23.55'te, Suriye’nin Hatay Yayladağı'na 102.96 kilometre mesafedeki Hama kentinde 5.5 büyüklüğünde meydana geldi. Aynı merkez üslü ikinci deprem ise saat 00.02'de 4.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise depremlerin büyüklüğü 5.2 ve 3.8 olarak kaydedildi. İlk depremin derinliği 19.38 kilometre, ikinci depremin ise 25.81 kilometre olarak açıklandı.

Sınırda meydana gelen depremler, çevre bölgelerde de hissedildi. (NK)

Deprem Suriye hatay antep urfa kilis adıyaman
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