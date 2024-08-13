Suriye’de 5.2 büyüklüğünde deprem: Türkiye sınırında da hissedildi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesine göre, ilk deprem saat 23.55'te, Suriye’nin Hatay Yayladağı'na 102.96 kilometre mesafedeki Hama kentinde 5.5 büyüklüğünde meydana geldi. Aynı merkez üslü ikinci deprem ise saat 00.02'de 4.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise depremlerin büyüklüğü 5.2 ve 3.8 olarak kaydedildi. İlk depremin derinliği 19.38 kilometre, ikinci depremin ise 25.81 kilometre olarak açıklandı.

Sınırda meydana gelen depremler, çevre bölgelerde de hissedildi. (NK)