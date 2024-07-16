“Suriye'yle normalleşme” piyasasının hacmi en az 5 milyar dolar

Türkiye ve Suriye arasın­daki siyasi ilişkilerin "normalleşmesi"ne yönelik irade beyanları ekonomik alanda da yeni bir sürecin işareti olarak değerlendiriliyor.

Dünya gazetesinde Nurdoğan A. Ergün imzasıyla yayımlanan habere göre, siyasetteki "normalleşmenin sonucu olarak ticari ilişkilerde de bir canlanma bekleniyor" ve "dış ticaret hacmi­nin 2011 öncesi rakamlara döne­bileceği, hatta 2012 hedefi olan 5 milyar dolara doğru hızlı yol ala­bileceği" düşünülüyor.

Habere göre, Türkiye ve Suriye arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları'yla (STA) 2000’ler başında iki ülke arasında­ki dış ticaret hacmi 2 milyar do­ları geçmiş, 2012'de 5 milyar doların üzerine çıkma­sı hedeflenmişti. Ancak, 2011'de patlak veren Suriye iç savaşıy­la gerilen siyasi ilişkiler ve yaptırımlar nedeniyle ekono­mik ilişkiler de zayıflamıştı.

"Normalleşme" Türkiye sermayesinin bakış açısından müte­ahhitlik firmaları için, Türkiye'nin derin ve sürekli "katkısıyla" da harap olan ül­kenin yeniden yapılandırmasında ciddi bir potansiyel bulunduğunu gösteriyor. "İhracat açısından da başta Güneydoğu Anadolu Bölge­si olmak üzere hububat, bakliyat, her türlü yemeklik yağ, yaş seb­ze-meyve ihracatı açısından böl­ge önemini koruyor."

13 yılda neler oldu? ▶ Ergün'ün haberine göre, Türkiye-Suriye hükümetle­ri arasında 2000’li yıllarda artan diyalog sonucu birçok önemli an­laşmaya imza atılırken, serbest ticaret anlaşmasıyla iki ülke ara­sındaki gümrük vergisi bazı mal­larda sıfırlanmıştı. ▶ İki ülke ara­sında toplu konut, sivil havacı­lık, turizm ve sağlık gibi alanlarda 50’den fazla işbirliği anlaşması imzalanırken Suriye ile Türkiye arasındaki yıllık ticaret hacmi, 2009 yılı sonunda 2 milyar do­ları geçmişti. ▶ İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2012 yılı sonu­na kadar 5 milyar doları geçme­si hedefleniyordu. Ancak, Suri­ye’de 2011 yılında başlayan yöne­tim karşıtı gösterilerin başlaması ve iç karışıklığın çıkması, göste­rilerin bastırılması için aşırı güç uygulanması ABD ve AB gibi ül­kelerin Suriye yönetimine karşı yaptırım uygulamaya başlaması­na neden oldu. ▶ 30 Kasım 2011’de Türkiye de Suriye’ye çeşitli eko­nomik yaptırımlar uyguladı. Söz konusu gelişmeler sonucunda Türkiye’nin Suriye’den ithalatı ortalama 100 milyon dolar civa­rında gerçekleşirken, Suriye’ye ihracat ortalama 1,7 milyar dolar seviyesinde kaldı. 2020 yılında 1,6 milyar dolar olarak gerçekle­şen ihracat 2021 yılında yüzde 32 artarak 2,1 milyar dolara yüksel­di. ▶ İthalat ise yüzde 24 daralarak 187 milyon dolar oldu. 2023 yılı­na gelindiğinde ise Türkiye’nin ihracatı 2 milyar doları aşarken bunun 432 milyon dolarını bakli­yat, hububat, yağlı tohumlar gibi gıda ürünleri oluşturdu. ▶ 2023’te bölgeden ithalat ise 363 mil­yon dolar olarak kayıtlara geçti. 2024’ün ilk 5 ayına geldiğimizde dış ticaret verilerinde küçük çap­lı kıpırdanmalar yaşandığı görü­lüyor. Ocak-mayıs döneminde Türkiye’nin Suriye ihracatı 869 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ra­kam 836.5 milyon dolar olmuştu.

Un ihracatı en önemli kalemlerin başında

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçı­lar Birliği (IAOM) Avrasya Baş­kanı Dr. Eren Günhan Ulusoy’un verdiği bilgilere göre, "Türkiye 2000 yılından beri Suriye’ye un veriyor ve 2009-10-11 yıl­larında yaşanan kısa süreli dü­şüşün haricinde en çok ihra­cat yapılan ilk 25 ülke arasında."

2013'ten başlayarak 11 yıl bo­yunca en çok ihracat yaptığı­mız ilk 3 ülke arasında yer alan Suriye, bu yıl itibarıyla da en çok ih­racat yaptığımız üçüncü ülke.

İhracatın büyük bölümü Kürt illerinden

Gü­neydoğu Anadolu Hububat Bak­liyat Yağlı Tohumlar ve Mamul­leri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye’nin bu yılın ilk yarısında Suriye’ye 700 milyon dolar dolaylarında ihracat yaptığını dile getiriyor: “İhracatçı sek­törler arasında yüzde 35,7 pay ile hububat, bakliyat, yağlı tohum­lar ve mamulleri[nin] ilk sırada yer al­dı[ğını]" söylüyor.

Kadooğlu, ilk altı ayda Suriye’ye yapılan 251 milyon dolarlık hububat ih­racatının "yarıdan fazlasının Gü­neydoğu Anadolu’dan gerçekleş­tirildi[ğini] söylüyor. "Suri­ye’nin başta buğday unu ve bit­kisel yağlar olmak üzere pek çok temel gıda ürününü Türkiye’den tedarik ettiğini" anlatan Kado­oğlu, "2023 verilerine göre Suri­ye’nin ayçiçek yağı ve buğday unu ithalatının yüzde 70’ini Türki­ye’den yaptığını" belirtiyor.

"Yeni pazarlara açılmak için

güçlü partner": Suriye sermayesi

Hububat ihracatçılarının "iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerde yeni bir sayfa açılma­sından, normalleşmeyi ön plan­da tutan temaslar kurulmasın­dan [...] büyük memnuniyet duyacakları­nı" ifade eden Kadooğlu, “Tarihsel olarak köklü bağlarımız ve ticari anlamda güçlü bağlantılarımızla, bu sürece elimizden geldiğince katkı sağlamaya da hazırız." dedi.

Züccaciyeci­ler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz de, "Esad ile ilişkilerin nor­malleşmeye başlamasıyla dış ti­caretimizin gelişeceğini söyleye­biliriz.” diye konuşuyor.

(AEK)